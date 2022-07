Putiferio Amici, la confessione tremenda: “Non potete capire cosa ho vissuto la dentro, ecco tutta la verità” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Tony Aglianò è stato uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione di Amici, andata in onda nel 2007. Sono passati ormai tantissimi anni ma i concorrenti di quell’edizione continuano a ricevere grande affetto dal pubblico e continuano a lavorare nel mondo della danza e della musica. Nonostante ciò, spesso sono anche costretti a fare i conti con gli haters ed i leoni da tastiera che non perdono occasione per commentare in maniera spesso velenosa. Tony però non ci sta e decide di rispondere.

Tra i commenti più duri ci sono sicuramente quelli di coloro che insinuano che sia inverosimile che Tony Aglianò sia riuscito ad entrare ad Amici, che la sua scelta sia stata fuori luogo. Altri lo attaccano anche nella vita privata, definendolo arrogante e maleducato. Se molti personaggi dello spettacolo decidono di ignorare gli insulti o di rimuovere i commenti, il ballerino della sesta edizione del talent show di Canale 5 ha deciso di fronteggiarli tutti. Ha infatti voluto rispondere con un video, mettendoci la faccia.

All’inizio del video, Tony Aglianò sottolinea che è in vena di polemiche, anche se in genere non gli piace polemizzare. Vuole rispondere a tutti coloro che, dopo aver rivisti alcune sue esibizioni sul profilo di Amici story, lo hanno denigrato. “ho fatto dei provini e sono stato scelto su 20.000 persone”, ha risposto a tutti coloro che si sono chiesti come abbia fatto ad arrivare fin lì. Inoltre, ribadisce come il pubblico abbia colto in lui del talento, tanto da portato giusto ad un passo dalla finale.

Ma non è tutto, Tony Aglianò decide di essere sfacciato e di dire apertamente che tutto ciò che ha vissuto lui durante quella magica esperienza, è qualcosa che gli altri possono solo sognarsi. Dopo Amici, è infatti diventato un ballerino professionista. Successivamente si è anche appassionato ad una nuova disciplina, diventando anche acrobata. E per chiudere in bellezza, rimarca il fatto di essere anche osteopata. “E voi oltre a spargere odio sui social, che sapete fare?”, aggiunge poi alla fine. Uno dei prossimi obiettivi di Tony potrebbe essere il Grande Fratello Vip. Già l’anno scorso aveva fatto un provino con Alfonso Signorini, aspettando di arrivare a quello finale.

In realtà non è più stato richiamato. Il ballerino afferma che per lui sarebbe molto importante partecipare al reality, per molti motivi. Ciò che lo spinge più di tutto è però la volontà di riunirsi con suo padre. I due infatti hanno smesso di avere rapporti quando suo padre ha scoperto della sua omosessualità, proprio tramite il reality. Giacomo Urtis aveva infatti dichiarato di essere stato uno dei suoi ex. Il desiderio di Tony è quindi quello di riappacificarsi con suo padre proprio dove tutto è iniziato. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Putiferio Amici, la confessione tremenda: “Non potete capire cosa ho vissuto la dentro, ecco tutta la verità” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.