Putiferio Ballando con le stelle: Fatti fuori tre volti importanti. Cambio anche nella giuria. Chi va via e chi arriva a sostituire

Ballando con le stelle riaprirà la pista da ballo sabato 8 ottobre. Comincerà la diciottesima edizione e al timone della conduzione ci sarà sempre l’inarrestabile Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Dopo alcune conferme e smentite sappiamo per certo i cinque nomi della temutissima giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La padrona di casa tiene tanto a fare sempre bella figura, mandando in onda un vero e proprio spettacolo. Tante, infatti, sono le novità della nuova edizione.

Stando alle ultime anticipazioni, molti sono i cambiamenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, soprattutto l’uscita di scena di alcuni volti noti. Solo poche ore fa è stato annunciata la smentita della partecipazione al programma dell’attrice Eva Robin’s. Quest’ultima, fino a qualche settimana fa, era data per certa nel cast ma tutto è cambiato lasciandola molta amareggiata e delusa. La Robin’s non è l’unica ad essere fatta fuori. Secondo Davide Maggio, sempre informato sui dietro le quinte dei programmi più importanti, anche la criminologa Roberta Bruzzone non ci sarà.

L’annuncio è stato dato stesso da lei e i motivi della sua mancata riconferma sono ancora ignoti. Certo è che al suo posto ogni sabato ci sarà un volto diverso, cosa già sperimentata nelle ultime puntate della scorsa edizione. La Bruzzone ricopre il ruolo di opinionista a Ballando con le stelle dal 2017 al fianco di Alberto Matano. Quest’ultimo, invece, è stato riconfermato nella nuova edizione come volto fisso. Il giornalista sarà l’unico a mantenere il suo ruolo perché tra le sedie degli opinionisti ci sarà una vera e propria rivoluzione.

Come già anticipato nella scorsa edizione di Ballando con le stelle, Simone di Pasquale, dopo bene 16 anni, non sarà più ballerino professionista ma sarà comunque presente nel programma proprio come opinionista assieme alla ballerina Sara Di Vaira. I due volti storici formeranno una sorta di giuria popolare e insieme a loro ci sarà nuovamente Rossella Erra, la famosa presidentessa dell’anti-giuria dello show di Milly Carlucci.

Per quanto riguarda il cast di coloro che dovranno cimentarsi nelle gare di ballo, stando alle ultime anticipazioni, scenderanno in pista Iva Zanicchi, Nino D'Angelo, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger eLorenzo Biagiarelli. Fino ad ottobre, però, qualcos'altro potrebbe cambiare.

