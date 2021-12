putiferio-gf-vip,-confessione-choc:-“mi-hanno-costretto-ad-avere-rapporti,-ora-svelo-tutto”.-tutto-censurato

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono eliminate a vicenda sui social network. La loro amicizia è nata nella casa del Grande Fratello Vip, dove le due donne sono apparse sempre molto unite, nonostante vari litigi. Soprattutto verso il termine del reality, quando la modella ha ammesso di aver provato attrazione per la coinquilina, le due hanno avuto non pochi problemi. Adua Del Vesco, infatti, in quel periodo era alle prese con la storia d’amore con Andrea Zenga. Ma questa relazione rendeva estremamente gelosa la sua compagna di viaggio, che non perdeva occasione per andare contro i due piccioncini.

Insomma, una storia d’amore e d’amicizia molto travagliata quella tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. E sembra che questa loro caratteristica stia continuando anche fuori dal Grande Fratello Vip. Questo dimostra sicuramente che il sentimento tra le due donne è stato reale, perché l’amore non è bello se non è litigarello e non servono delle telecamere per litigare ancora. Adesso, sembra che il motivo scatenante il litigio sia quello che è accaduto alla modella nel reality brasiliano cui ha preso parte, la Fazenda. Tutti ormai conoscono la storia della molestia cui è andata incontro.

A La Fazenda, il gf vip spagnolo, i personaggi presenti al contrario di quello italiano possono bere vino in quantità, e più volte Dayane Mello si è ridotta davvero male. In particolare, nel corso di una notte la modella non si reggeva neanche in piedi. Allora il cantante Nego Do Borel, che più volte aveva ricevuto rifiuti da parte sue, ne ha approfittato per mettersi sotto le coperte insieme a lei e fare del suo corpo quel che più gli aggradasse. I filmati parlano chiaro e i fans della modella si sono subito schierati contro il reality, chiedendo l’eliminazione immediata dell’uomo e dei provvedimenti legali contro di lui. Anche in Italia ci siamo preoccupati per la donna che abbiamo avuto modo di conoscere durante il Grande Fratello Vip.

Sicuramente, non è rimasta indifferente Rosalinda Cannavò, che ha sempre avuto al suo fianco Dayane Mello nei momenti difficili. Vedere un’amica molestata e inconsapevole non deve essere stato semplice. Soprattutto perché la modella era realmente inconsapevole di quanto accaduto, aveva rimosso dalla sua memoria la notte passata ed era ignara dei motivi che avevano provocato l’espulsione di Nego Do Borel. L’unico segno, erano i lividi rimasti sul suo corpo. Dei lividi che hanno amareggiato tantissimo gli spettatori che inermi hanno dovuto osservare quello che è accaduto.

Oggi Dayane Mello è uscita da La Fazenda e finalmente ha potuto guardare i video che la riguardano e che hanno preoccupato il mondo intero. Ma la sua reazione ha lasciato tutti sbigottiti. La donna infatti ha sminuito quanto accaduto, affermando che non è accaduto nulla di grave. Moltissime persone che l’hanno seguita, dall’Italia, sono rimaste perplesse e anche un po’ deluse. Come Rosalinda Cannavò, che ha addirittura eliminato l’amica dai social: “Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai.. punto”. La Mello l’ha quindi eliminata a sua volta. Sarà l’ennesimo litigio tra le due?

