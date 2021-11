Putiferio Gf Vip, spuntano le chat segrete con Delia Duran. Signorini nei guai “Tutto organizzato, ecco c’è scritto”

GF Vip nella bufera. I dubbi che molti telespettatori avevano sul triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Alex, Soleil e Delia Duran sembrano essere divenuti certezza in quanto è stata resa nota una chat alquanto compromettente. Nello specifico, si tratta di una conversazione intercorsa tra la “moglie” di Belli e i fan della Sorge. In tale chat, la modella ha dichiarato di essere a conoscenza che tra i due ci sia solo finzione. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La chat privata di Delia su Alex e Soleil

In queste ore è spuntata sul web una chat privata di Delia Duran in cui la donna parla del rapporto tra Alex e Soleil al Gf Vip ai fan di quest’ultima. La cosa che ha generato maggiore sgomento è il fatto che la compagna dell’attore abbia ammesso di sapere che i due stiano solo giocando. Nello specifico, infatti, la protagonista ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i fan di Soleil dicendo loro di stare sereni in quanto lei è tranquillissima.

Stando a quanto emerso, infatti, Delia ha ammesso di essere a conoscenza che i due concorrenti del Gf Vip stiano sono dando luogo ad una messinscena per creare un po’ di scompiglio all’interno della casa. Il contenuto di questa conversazione privata è divenuto virale in men che non si dica sui social e, come prevedibile, ha sollevato un bel polverone. In molti, infatti, si stanno scagliando contro i protagonisti di questo teatrino. (Continua dopo la foto)

La Duran e Belli erano d’accordo?

Se Delia Duran sapeva perfettamente quello che sarebbe accaduto tra Alex e Soleil al Gf Vip per quale ragione ha “finto” di essere disperata e in preda ad attacchi di gelosia? Per la maggior parte dei telespettatori la risposta è alquanto ovvia e scontata. Delia potrebbe aver fatto un accordo sin dal principio con il suo compagno. I due avrebbero, dunque, architettato sin dall’inizio questa farsa per creare sgomento e per far parlare di sé.

Secondo molti, però, il piano non sarebbe ancora volto al termine. In molti credono che l’intento finale di Alex sia quello di spingere lo staff del GF Vip a far entrare la Duran in casa, ma non come semplice ospite, bensì come concorrente. Considerando l’astio esistente con Soleil, infatti, se questo accadesse ce ne sarebbero da vedere delle belle. Non ci resta che attendere, quindi, per scoprire se tutto questo accadrà.

LEGGI ANCHE—> Bufera Gf Vip, Signorini in grossi guai. Jo Squillo esce e confessa tutto: “Tutto studiato, una donna deve vincere. Ecco chi è” Alex Belli e Soleil Sorge, l’idillio è andato in frantumi. Chissà se i due riusciranno a rimettere assieme i cocci della loro amicizia speciale oppure se i pezzi rotti resteranno sul pavimento, a testimonianza che quello che c’è stato non c’è più. Al Gf Vip, per l’influencer e l’attore l’aria è decisamente cambiata. Ora è tempo di ruggini e rancori: nelle scorse ore il parmense ha notato che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è palesemente allontanata da lui. Ha iniziato così a cercare di capire cosa l’avesse spinta a distanza e tra una chiacchiera e l’altra con altri inquilini della Casa più spiata d’Italia è emerso in modo chiaro che qualcosa, anzi più di qualcosa, non funziona più.A mettere in crisi la ‘super amicizia’ di Belli e Soleil è stata la sortita nella Casa di Delia Duran, che ha attaccato pesantemente l’italo americana durante le ultime puntate del Gf Vip. Tutto è cominciato da lì. A ciò si aggiunge e il fatto che la stessa moglie di Alex a Pomeriggio Cinque ha lanciato altri fulmini sulla Sorge. Il tutto è stato prontamente sottolineato da Alfonso Signorini, che non ha perso tempo, mostrando nel corso dell’ultima diretta a Soleil la ‘folata’ di Delia da Barbara d’Urso. La giovane è rimasta scottata non solo per le parole della Duran, ma anche e soprattutto dal fatto che credeva che Belli assumesse una posizione più netta nel difenderla. Tale situazione ha provocato una frattura tra i due. La questione ha spinto Sorge a riavvicinarsi a Gianmaria: esatto, non stiamo parlando di Beautiful, ma di quello che è davvero successo al GF Vip. Alex non ha affatto gradito portando le sue lamentale a mezza Casa e tuonando contro l’amica. Questo il ragionamento che ha fatto con Lulù Selassiè, Davide Silvestri e Sophie Codegoni: “Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza. Sole si è incespugliata in una cosa assurda. Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati. Li ho visti a ridere, scherzare e abbracciarsi. Io di coerenza ne vedo poca, mi stupisco di Soleil sinceramente. Hanno usato parole pesanti e poi adesso sono insieme”. E ancora: “Un conto è avere delle incomprensioni e poi chiarire, un altro è assistere a queste cose”. Alex è stato un fiume in piena con gli inquilini del Gf Vip: “Sono stati ore ed ore a parlare insieme e non mi pare un comportamento coerente. Si sono detti qualsiasi cosa l’uno contro l’altra e adesso sono attaccati. Perché io credo che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare. Non trovo coerenza in questo”. LEGGI ANCHE—> Bufera Mediaset, Federica Panicucci ruba il posto a Signorini. La decisione di Berlusconi sconvolge il Gf Vip. Cos’è successo Soleil però, in questo momento, non ne vuole sapere di Belli tanto che nelle scorse ore ha respinto i tentativi di Alex di riavvicinamento. L’italo-americana ha persino messo in piedi una barriera di cuscini per ‘segnare il territorio’ rispetto a quello del coinquilino del Gf Vip. E se l’attore parmense si lamenta, lei non è da meno. Questi i passaggi del discorso fatto assieme a Gianmaria dove sono volate esternazioni pesanti: “L’altra sera è venuta Delia, tu che mi conosci non avresti pensato che l’avrei mangiata viva? Un leone con una bistecca davanti. Non l’ho messa al suo posto e non mi sono difesa, non ho reagito, ma in realtà ho fatto la cosa più giusta. Io ho la coscienza pulita, Alex non è per niente il mio tipo di uomo”. Inoltre Soleil ha notato anche dell’altro in riferimento all’atteggiamento dell’amico: “Essendosi sentito sotto esame ho notato che Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, non mi è piaciuto. Ha proprio detto ‘ma figurati se io posso stare con una come te’. Ha criticato il mio aspetto fisico, sottolineava i difetti e poi il mio carattere. Elencava proprio tutto, ok in maniera scherzosa, ma di continuo. Perché hai bisogno di sminuirmi per far passare il messaggio che non sono la donna che vuoi? Sappiamo che siamo amici, non c’è necessità di andare sul fisico e sui difetti che ho per te”. Forse, la grande e granitica amicizia sbandierata da Belli e Soleil, non era poi tanto grande e granitica? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi LEGGI ANCHE—> Bufera Mediaset, Berlusconi fa fuori la famosa presentatrice dopo 30 anni di servizio. Lei distrutta: “Ecco cosa mi ha fatto”

