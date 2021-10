putiferio-grande-fratello-vip,-deianira-choc:-“due-uomini-sposati-hanno-avuto-rapporti-tra-loro.-ecco-chi-sono”

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono più concorrenti sposati, ma sembra che uno di questi abbia avuto un rapporto sessuale con un protagonista de L’Isola dei Famosi, edizione 2018. A lanciare lo scoop, la nota influencer di gossip Deianira Marzano, sempre molto informata sulle vicende che riguardano i concorrenti dei reality show. La donna ha lanciato delle accuse nei confronti di uno degli uomini che sono sposati e che si trovano attualmente nella casa più spiata d’Italia. Ha anche detto che, probabilmente, nel corso della trasmissione potrebbe esserci un coming out.

“C’è un uomo sposato all’interno della casa del Grande Fratello Vip che giocava in cularella con un ex naufrago dell’Isola dei Famosi del 2018. Un uccellino mi ha detto che nella casa ci sarà un concorrente che probabilmente farà coming out prossimamente”. Sono queste le parole utilizzate da Deianira Marzano, che di certo non le manda a dire. E subito è iniziata la caccia al Vippone incriminato. Sono tre gli uomini che sono nel reality e sono ufficialmente sposati: Alex Belli, da poco unito in matrimonio con Delia Duran; Aldo Montano, sposato con Olga Plachina, che solo ieri è entrata nella casa per salutare il suo uomo.

E Giucas Casella, legato da anni a Valeria Perilli, ex annunciatrice e doppiatrice italiana. Tra i tre, è proprio Giucas l’uomo che tutti pensano abbia tradito la moglie con un concorrente de L’Isola dei Famosi. Del resto, il mago si è raccontato al Grande Fratello Vip e ha svelato di essere molto aperto sessualmente e di aver provato diverse avventure. Tra queste, anche l’omosessualità è un territorio che ha ammesso di aver esplorato. “Sono stato con un uomo, in passato è capitato. Però per me è una cosa normalissima. A chi non è successo? Non credo proprio che sia una cosa strana. Siamo tutti liberi e queste cose sono la normalità.”

Ma Deianira Marzano già aveva raccontato di essere a conoscenza della bisessualità di Giucas Casella. E nella casa del Grande Fratello Vip non è sempre tutto come sembra. Anche Alex Belli o Aldo Montano potrebbero sorprenderci. Oppure, l’influencer sapeva già di Giucas ma solo oggi è venuta a conoscenza dei suoi rapporti sessuali con un concorrente de L’Isola dei Famosi 2018. Un nuovo scoop che riguarda, quindi, anche un altro dei volti noti nel piccolo schermo. Per venire a capo nella questione, è bene andare a vedere il cast del reality che si svolge in Honduras di quell’anno.

Gli uomini presenti a L’Isola dei Famosi 2018 sono: Jonathan Kashanian, oggi stilista di Detto Fatto; Amaury Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore; Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico; Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne; Francesco Monte, ex tronista; Nino Formicola, comico; Craig Warwick, sensitivo. Quell’anno c’era anche lo stesso Giucas Casella nel cast. Un altro indizio che sembra rimandare a lui. Ci chiediamo se Alfonso Signorini deciderà di affrontare la questione una di queste sere al Grande Fratello Vip. Si tratta di Giucas, Alex o Aldo? Soprattutto, con chi è stato?

