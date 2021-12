Putiferio in casa Carrisi, Albano per Natale starà con Romina. “Ha lasciato Loredana prima delle feste” Cos’è successo

A Oggi è un altro giorno seguiamo con interesse i racconti di Romina Carrisi, diventata affetto stabile della trasmissione Rai condotta da Serena Bortone. La presentatrice, insieme ai suoi ospiti, si è assunta il compito di raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Condivide con i suoi ospiti argomenti all’ordine del giorno, incontra personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, anima confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica.

Ma oggi, Coronavirus a parte, l’argomento che più interessa gli italiani è sicuramente il Natale. L’Italia intera è addobbata a festa, i negozi sono aperti di continuo per permettere alle persone di fare i regali ai loro cari, le famiglie non vedono l’ora di riunirsi. Perché il Natale non è soltanto la festa della Natività, ma anche un modo per riunire gli affetti, mettere da parte il lavoro e gli impegni quotidiani per dedicarsi completamente a chi si ama davvero. E Romina Carrisi, tra gli altri, non ha tenuto segreto che passerà questo momento proprio insieme alla sua chiacchierata e famosa famiglia.

Sarà il primo Natale con tutta la famiglia dopo venti anni. Romina Carrisi insieme ai suoi fratelli e ai suoi genitori saranno in Croazia, a casa di Cristel e Davor insieme a tutti i nipotini. Ci sarà anche Albano, sempre presente nei racconti della donna. Nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, infatti, si è parlato anche del suo ripescaggio a Ballando con le Stelle. Dalla sua auto eliminazione a causa di una frattura alla gamba della sua ballerina, il cantante non si è più presentato in studio. Ma in occasione della semifinale è tornato a mostrare ancora la sua debole arte di ballerino.

Albano resta comunque un grande show man e sulla pista di Ballando con le Stelle ottiene le ovazioni del pubblico anche col semplice modo che ha di rispondere a Guillermo Mariotto. Tornando al Natale in casa Carrisi, quest’anno il luogo della festa non sarà la tenuta di Cellino San Marco in puglia, dove il cantante risiede insieme alla sua compagna, Loredana Lecciso. Bensì sarà dalla figlia maggiore insieme anche alla sua ex compagna Romina Power

A riverlo è stata proprio la piccola di casa Carrisi felice di avere per la prima volta dopo molti anni la sua famiglia finalmente riunita per le feste. La domanda però sempbra lecita. E Loredana? Lei e i figli passeranno quindi il Natale soli senza aAlbano? o la Lecciso decierà di partire alla volta della Croazia? .Immaginare insieme Romina Power e Loredana Lecciso per le feste di Natale sembra assurdo. E’ ufficialmente risaputo che tra le due non scorre affatto buon sangue. Inoltre Christel non aveva neanche invitato Loredana al suo matrimonio quindi sembra strano che lei voglia partire. Più probabile che invece raggiunga i figli a Milano. Aria di crisi?

