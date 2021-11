Putiferio in Mediaset: Berlusconi distrugge il famoso programma. “Non ci piace più. Purtroppo va chiuso”. Fan sotto choc

C’era grande attesa per Back to School, il nuovo format targato Mediaset che si apprestava a debuttare su Italia 1. Solo qualche giorno fa, infatti, l’azienda aveva mandato in onda il promo dell’inizio. Per alcuni giorni, lo spot è girato per i canali per poi sparire nel nulla. In queste ore è arrivata la conferma della bocciatura ancor prima di cominciare. Nicola Savino dovrà fare a meno del nuovo programma, anche se aveva iniziato le riprese delle prime due puntate.

Back to School: la bocciatura di Mediaset

Sembra incredibile ma è successo davvero. Back to School non andrà più in onda in quanto è stato cancellato dai palinsesti. Non si sanno i motivi certi, ma qualcosa non avrebbe convinto i vertici Mediaset. Eppure il programma era stato presentato qualche giorno fa con uno spot che garantiva risate. Ma queste risate non ci saranno affatto. A comunicare l’incredibile cancellazione è stato il sito di Davide Maggio: “Siamo in grado di anticiparvi che il format affidato a Nicola Savino è stato stoppato dai vertici Mediaset. Stop arrivato dopo che i vertici hanno visto le puntate già realizzate e pronte ad essere trasmesse”.

Back to School: cosa non ha funzionato?

Il nuovo programma di Italia 1 era ormai pronto a debuttare e sembrava aver destato una certa curiosità. Col passare del tempo, infatti, molti avevano capito la trama del format: l’idea alla base era quella di far rifare l’esame di quinta elementare, abolito dall’anno scolastico 2005/2006, a 25 personaggi famosi, con l’aiuto di piccoli maestri (bambini dai 6 agli 11 anni). Tuttavia, Mediaset ha fermato tutto. Qualcuno sostiene che il programma non avrebbe attirato realmente il pubblico da casa. Già dal promo, infatti, si ipotizza che ci siano state poche interazioni: sarebbero stati in pochi a ricercare info sul format, segno che l’interesse era basso.

Back to School: ecco chi ha partecipato

In attesa di scoprire se Back to School sia stato cancellato definitivamente da Mediaset o verrà mandato in onda in un secondo momento, ci si chiede chi erano i vip partecipanti a questo esperimento. Come aveva annunciato in anteprima Gabriele Parpiglia su Chi, insieme a Giulia Salemi c’erano anche: “Benedetta Mazza, Paola Caruso, Eleonora Pedron, e ognuna, se non dovesse superare l’esame e la puntata, viene bocciata ed eliminata dal programma”.

Oltre a loro, adesso, spuntano tutti i nomi: Evaristo Beccalossi, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Nicola Ventola, Maria Teresa Ruta, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Flavia Vento e Scintilla. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

