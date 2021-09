Putiferio in Rai, Alberto Matano distrugge la collega: “Colpa mia? Ecco chi l’ha fatta fuori e perché”. Fan sotto choc

Alberto Matano e Barbara D’Urso si contendono ormai da due anni la stessa fascia oraria e spesso capita che si commentino a vicenda o si lascino andare a delle frecciatine. Oggi è il turno del giornalista Rai, che nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha commentato il cambiamento subito da Pomeriggio 5. Se fino all’anno scorso la presentatrice partenopea era la regina del trash, circondata dai suoi opinionisti con i quali commentava gossip e reality, adesso il suo programma si concentra esclusivamente su cronaca e attualità. Rendendolo così ancora più simile a La Vita in Diretta.

Tra i due, però, quella che continua a vincere è proprio la trasmissione storica di Rai 1 che con Alberto Matano è tornata a volare alto. L’anno scorso ha quasi sempre battuto la concorrente. E anche quest’anno è sul piede giusto per non farsi mai superare. Si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera. Bene, La Vita in Diretta finora è riuscita a portare in casa Rai oltre un milione e mezzo di telespettatori al giorno, per uno share del 16%. Dal suo canto, Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso è riuscito a ottenere soltanto il 13%. Con il tempo capiremo se questo nuovo format piace o meno ai telespettatori.

Basandoci sui commenti sul web è difficile capirlo. C’è chi ama Barbara D’Urso, chi la odia. Chi urla all’abolizione del trash, chi del trash ne fa una passione e una ragion di vita. Insomma, bisognerà ben comprendere se il cambiamento, voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi, porterà o meno i risultati sperati. E questo non è l’unica variazione cui la presentatrice è andata incontro. Dal palinsesto Mediaset sono stati eliminati anche Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Sembra che, però, la donna riceverà la conduzione di uno show in prima serata. Ma cosa ne pensa Alberto Matano di queste decisioni?

Il giornalista Rai non è assolutamente d’accordo. E non perché in questo modo Pomeriggio 5 diventa una brutta copia di La Vita in Diretta. Alberto Matano sembra molto sicuro del suo prodotto e poco spaventato dalla concorrenza. Ma per l’identità lavorativa di Barbara D’Urso che, a suo parere, aveva uno stile tutto suo che riusciva a conquistare e fidelizzare una buona fetta di telespettatori. Peccato rinunciarci. “Barbara D’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile”.

Secondo Alberto Matano, Pomeriggio 5 non avrebbe soltanto cambiato gli argomenti da trattare, ma avrebbe anche tarpato le ali a Barbarella che in questo nuovo format non riesce a essere se stessa: “Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Più che una critica, sembra più un consiglio spassionato dato da collega a collega. Chissà se la D’Urso starà ad ascoltare. Quel che è certo, è che Pier Silvio Berlusconi le ali gliele ha spezzate e quando il capo decide così, c’è poco da fare, bisogna adattarsi.

Intanto Matano viene premiato per gli ascolti. La vita in diretta è sempre il programma più seguito della fascia pomeridiana nonostante il cambiamento della D’Urso. A quanto pare la Rai aveva anche pensato a una doppia conduzione dopo il successo riscosso da Roberta Capua con Estate in diretta, ma l’ipotesi sarebbe stata bocciata dallo stesso conduttore che avrebbe preferito la conduzione unica. Insomma Matano lavora meglio da solo e non vuole altre prime donne.

