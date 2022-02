Putiferio in Rai, Antonella Clerici asfalta la collega, Il duro sfogo sui social “Spero di non incontrarla mai più” Cos’è successo

Antonella Clerici è conosciuta come uno dei volti più sorridenti del piccolo schermo, ma adesso si è scagliata contro una donna che non vorrebbe mai incontrare in televisione. Uno sfogo che ha lasciato perplessi i suoi fans, non abituati a vederla arrabbiata. La donna è diventata uno dei volti di punta della Rai grazie alla conduzione di La prova del cuoco, programma storico del primo canale. Dopo che il suo show le era stato tolto in favore di Elisa Isoardi, la bella bionda ha avuto la rivincita grazie a The voice senior, che è diventato tra le trasmissioni più seguite del sabato sera.

Da quel momento spetta ad Antonella Clerici tenere alti gli ascolti che Milly Carlucci raggiunge con il suo Ballando con le Stelle. Non solo, la donna è tornata a essere protagonista delle mattine della rete di Stato grazie a un nuovo show che sembra fatto su misura per lei: E’ sempre mezzogiorno. Anche se la sua vita privata non è sempre stata al massimo, la prima cosa che ci viene in mente pensando a lei è il suo sorriso largo e contagioso. I drammi della vita quotidiana non vengono mai portati davanti le telecamere, e la donna resta sempre e comunque una conduttrice professionale ed allegra.

Ultimamente però c’è qualcosa che ha provocato la rabbia di Antonella Clerici. Tutto è cominciato con un video pubblicato sui canali social da Selvaggia Lucarelli. La giornalista, da quando la pandemia è entrata a far parte delle nostre vite, è molto attenta alle reazioni della società e non manca mai di denunciare chi non segue le regole. L’Italia intera si è divisa: prima si dava la colpa a chi non metteva le mascherine, poi a chi faceva assembramenti, infine ai no vax. La pandemia continua, ci prende tutti ma ha un potere ancora più forte degli effetti che ha sulla nostra salute.

Quello di metterci l’uno contro l’altro. E se anche una donna solare come Antonella Clerici va su tutte le furie, vuol dire che è riuscita in questo malsano intento. Tornando al video pubblicato da Selvaggia Lucarelli, la protagonista è una donna che dopo essere atterrata da un volo Ryanair viene fermata dagli agenti di polizia. Il motivo? Non aver seguito le regole anti contagio imposte dai governi per evitare la diffusione di Covid-19. La stessa donna era precedentemente risaltata agli occhi della cronaca per lo stesso motivo, quando si trovava su un volo diretto a Ibiza.

Antonella Clerici non è rimasta in silenzio davanti al comportamento di questa donna. Un comportamento diventato virale e commentato su tutti i social. Anche la presentatrice di E’ sempre mezzogiorno, quindi, ha voluto dire la sua. “Spero di non vederla in alcuna trasmissione. Che la giustizia proceda e che scenda l’oblio su cotanta ignoranza”. Parole legate probabilmente al fatto che spesso, per sollevare l’audience di una trasmissione, ci sono presentatrici sue colleghe che non perdono l’occasione di invitare nei loro salotti i personaggi più discussi del momento, anche quando questi sono evidentemente nel torto.

