putiferio-in-rai,-ecco-chi-va-a-condurre-insieme-ad-alberto-matano,-direttamente-dal-gf-vip.-lui-furioso

E’ appena cominciata una nuova stagione di La Vita in Diretta con Alberto Matano alla conduzione. Ma le ultime indiscrezioni dicono che ben presto il famoso presentatore potrebbe essere affiancato da una donna che viene direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Gli scambi tra le due reti più seguite, Rai e Mediaset, sono all’ordine del giorno.Ma chi sarà la Vip che potrebbe ricevere questo importantissimo incarico dalla Rai?

L’ultimo anno di La Vita in Diretta è stato brillante. Sono due anni che Alberto Matano è al timone della storica trasmissione, ma solo quando ha scelto la strada della conduzione unica ha trovato il vero successo. La prima esperienza, condivisa con Lorella Cuccarini, non è stata delle migliori. Il loro rapporto non è mai decollato e anche il programma ne ha risentito in termini di ascolti. Le loro antipatie sono culminate in un furioso litigio, con la show girl che ha deciso di lasciare definitivamente la Rai per trasferirsi alla concorrente Mediaset, dove oggi è professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Alberto Matano è rimasto solo alla conduzione di La Vita in Diretta, conferendo allo show il suo personale stampo. Un format che ha funzionato tantissimo, al punto di battere ripetutamente Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5, che sono stati entrambi ridimensionati. Ma adesso, voci di corridoio dicono che il giornalista debba a accogliere al suo fianco una co-presentatrice femminile, per attrarre anche una fetta di pubblico più giovane. Lei è Stefania Orlando, che alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha dimostrato il suo grande potenziale.

La donna infatti è arrivata in finale conquistando il terzo posto e battendo anche Dayane Mello, che sembrava essere la preferita. La conduttrice ha passato una vita intera a lavorare per la Rai, ma è stata la Mediaset a darle la possibilità di tornare in voga. Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, però, la rete di Stato ha reclamato la sua presenza. Ed è stato proprio Alberto Matano il primo a ospitarla e accoglierla a braccia aperte: “Bentornata a casa. Sai che via Teulada è casa tua, questa è la Rai e sei stata accolta come meriti” le disse alla prima puntata di La Vita in Diretta cui la donna ha preso parte.

Da quel momento, Stefania Orlando è tornata più di una volta in trasmissione nei panni di opinionista e con Alberto Matano si è instaurato un bel feeling. Per questo in moltissimi hanno pensato che la conduzione dello show potesse nuovamente raddoppiarsi. Anche se sembra che la show girl abbia mire ancora più alte: “Se proprio devo sognare, vorrei un mio programma, un talk dove confrontarmi con gli ospiti su svariati argomenti. Mi piacerebbe avere la fiducia di una rete, quella che mi è mancata in questi anni”.

Insomma nei piani futuri Rai ci sarebbe proprio la Orlando ad affiancare Matano dopo aver terminato Tale e Quale Show. Ma stando sempre alle voci questa nuova co conduzione non farebbe piacere al giornalista che potrebbe mettere i bastoni dalle ruote per questo nuovo incarico.

