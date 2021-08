Putiferio in Rai, i due conduttori si massacrano: “Mi ha bloccata e poi… cosa è successo dietro le quinte”. Timperi nella bufera

Per il terzo anno consecutivo Tiberio Timperi e Monica Setta saranno i padroni di casa di Unomattina in Famiglia, la trasmissione del weekend di Rai 1. I due si sono guadagnati la riconferma ma, a dispetto di tante coppie televisive, non nascondono una certa insofferenza l’uno nei confronti dell’altra. Insomma, non si sopportano.

Alla Setta, che ha pubblicamente affermato di non essere sua amica né di avere il suo numero di cellulare, Timperi risponde così a Diva e Donna: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi (…) Sono un professionista, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Dopo di che, certo che essere amici aiuta”.

Il conduttore romano, che di certo non brilla per simpatia (e non occorre chiedere conferma alla Setta!), ammette però di aver avuto al suo fianco in tv “compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli“. E proprio la Muccitelli, che ha deciso di lasciare Linea Verde, ritroverà nel suo programma e – a quanto pare – anche a sua insaputa: “Sono l’ultimo a sapere queste cose”. Eh sì, a Unomattina in Famiglia c’è un bel clima!

Monica Setta risponde a Timperi

A stretto giro, sono arrivate le parole di Monica Setta, sollecitata a dire la sua sul collega. “Pare che l’estate mediatica sia dominata da Timperi. E mi fa piacere sinceramente perché negli ultimi tempi avevo visto Tiberio un po’ provato dall’atmosfera della pandemia. Vederlo così scoppiettante sui giornali mi fa immenso piacere. Gli ha fatto sicuramente bene entrare nella scuderia di La Presse guidata da un professionista come Marco Durante” ha detto nell’intervista rilasciata a Lifestyleblog.

Quanto al dettaglio sul ‘blocco’ telefonico che impedirebbe a Setta di chiamarlo: “Guardi ho chiamato Timperi una sola volta nella vita tanti mesi fa. E all’epoca mi feci mandare il suo numero via whatsapp da un collaboratore del programma. Mi aveva chiamato lui per invitarmi a cena appena saputo che avrei sostituito la Muccitelli nell’agosto 2019.

Quella sola volta che l’ho chiamato fu perché lui aveva avuto un problema per una frase sui calabresi e volevo dargli la mia solidarietà”, ha precisato la conduttrice, aggiungendo di non aver più avuto modo di cercarlo e, dunque, di non sapere se l’abbia effettivamente bloccata o meno. La stima per Timperi, comunque, è assicurata: “Penso che sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere”.

