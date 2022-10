putiferio-in-rai,-la-mattina-arriva-lo-show-di-fiorello-e-fa-fuori-proprio-lui.-scoppiano-le-proteste

In Rai sta accadendo un putiferio da quando i vertici hanno deciso di inserire il nuovo show di Fiorello al posto del Tg1 Mattina. La rete di Stato cambia il palinsesto in base alle necessità del momento e evidentemente ha bisogno di uno spazio mattutino dedicato all’intrattenimento. Sembra arrivare proprio appositamente l’amatissimo comico, che negli ultimi anni ha tenuto banco al festival di Sanremo al fianco del suo amico di sempre, Amadeus. E’ partito da animatore turistico ed è arrivato a gestire lo spettacolo su uno dei palchi più importanti d’Italia, quello dell’Ariston.

E sicuramente in Rai non ha mai sbagliato un colpo. I suoi spettacoli infatti sono sempre stati un successone. E dopo gli ultimi successi ecco che i vertici hanno deciso di dedicargli un nuovo spazio nel palinsesto del primo canale. Lo show si chiamerà Viva Asiago 10! e qui lo showman darà il buongiorno agli italiani commentando le prime notizie della giornata con la solita ironia e leggerezza che lo contraddistinguono. Il suo debutto dovrebbe essere il 28 novembre, e lo spettacolo sarà trasmesso anche su Radio2 e in streaming su RaiPlay. Ma andrà in onda solo dopo una fase di rodaggio online che avrà inizio già a partire dal 7 novembre.

Viva Asiago 10! è molto discusso non solo per il suo conduttore, Fiorello, che tutti rivogliono di nuovo sulla Rai, ma soprattutto per l’orario che è stato stabilito per la sua messa in onda. Dovrebbe iniziare infatti alle 7:10 del mattino e terminare alle 8:00, lasciando una sola breve parentesi al telegiornale, finora protagonista della stessa fascia oraria con la direzione di Monica Maggioni. Se lo show dovesse ottenere i risultati sperati, si parla di una continuazione per tutta la stagione televisiva. La notizia di questo cambiamento ha lasciato senza parole i giornalisti, che adesso stanno protestando per richiedere di modificare questa infelice scelta.

In Rai quindi c’è un’aria molto tesa che potrebbe portare a degli scioperi, così come si comprende dalla reazione dei giornalisti. Il Cdr del Tg1 ha espresso “tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento, guidato da Fiorello, al posto di quasi un’ora di programmazione gestita dal Tg1, nello specifico Tg1 Mattina”. Soprattutto, è stato lamentato il fatto che il sindacato dei giornalisti non è stato assolutamente avvisato di questo cambiamento. I vertici lo hanno pensato quindi senza tenere conto delle conseguenze.

L’Usigrai, il sindacato, sta già intervenendo in proposito e “per questo ha già notificato all’azienda la mancata informativa”. I giornalisti della Rai sono ben determinati a fare la guerra e a impedire in tutti i modi al nuovo show di Fiorello di prendere il loro spazio. Come si legge ancora nella nota, questa decisione per loro “rappresenta uno sfregio al nostro impegno quotidiano”. Quindi, dopo le opportune lamentele, arriva il momento di passare alle minacce: “la redazione si riserva di mettere in campo tutte le opportune forme di protesta”. Si prospettano tempi duri per la rete di Stato.

