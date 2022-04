putiferio-inghilterra,-kate-fa-le-valige-e-lascia-il-palazzo-reale,-tutta-colpa-del-principe.-“le-ha-messo-le-mani-addosso”

Se la regina d’Inghilterra decide di riaccogliere in casa un parente fastidioso ma questo non sta bene a suo nipote William che succede? Che Kate Middleton fa le valige. E’ lei la principessa consorte e sembra anche la degna ereda della amatissima Elisabetta. Siamo abituati a vedere le donne al comando del Regno Unito, ma gli eredi diretti della monarca sono uomini. Per questo, gli occhi di tutti sono puntati sulle loro mogli. Adesso a far parlare gli inglesi è la scelta del principe e di sua moglie di lasciare Kensington Palace, che sarebbe diventata troppo stretta a causa di una presenza ingombrante.

A quel che si dice, William e Kate Middleton non sopporterebbero la presenza, sempre più frequente, del principe Andrea. Il figlio della regina d’Inghilterra è stato il protagonista del caso Epstein, e per questo ha dovuto affrontare un processo. Nella denuncia civile presentata ad agosto, Virginia Giuffre sostiene che il principe l’ha “aggredita sessualmente” tre volte nel 2001 – quando aveva 17 anni – a Londra, New York e nelle Isole Vergini americane, residenze del multimilionario pedocriminale Jeffrey Epstein. La donna aveva anche accusato il finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, e la compagna Ghislaine Maxwell di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne.

Uno scandalo che è costato caro al principe Andrea. Al processo degli Stati Uniti ci è arrivato non come il figlio della regina d’Inghilterra, ma come privato cittadino. Mamma Elisabetta infatti, proprio a causa dello scandalo planetario che ha coinvolto il terzogenito, l’ha privato di tutti i suoi patronati e degli amatissimi titoli militari. Non solo, il principe ha dovuto affrontare tutte le spese legali senza l’aiuto della regina, che si è rifiutata di pagare le parcelle degli avvocati. Adesso l’uomo sta cercando di rientrare nelle grazie della sovrana, ma questo non piace a Kate Middleton e a suo nipote William.

Il principe Andrea è sempre più presente a Kensington Palace, anche perché vive vicino e non perde occasione per andare a trovare la regina Elisabetta. E’ stato lui ad aver accompagnato la madre a Westminster in occasione della messa solenne in onore del defunto Filippo. Sempre lui ha scortato la sovrana alle cose di Epsom a giugno. Risultano evidente i suoi tentativi di farsi riabilitare come reale: ha preso parte a tutte le celebrazioni legate al Giubileo di Platino, e ha firmato sui social col nome di His Royal Highness, titolo che gli è stato proibito. Ma è anche evidente che a Kate Middleton e William non piace questo suo ritorno alla carica.

Per far ben comprendere la loro presa di posizione, la coppia reale sta facendo i bagagli per lasciare definitivamente Kensington Palace, una scelta presa di comune accordo con il diretto erede al trono Carlo. Se un abbandono del palazzo da parte di Carlo e Camilla avrebbe destato troppo scalpore, quello di William e Kate Middleton servirà per dare il giusto segnale senza creare troppo scandalo. La coppia è ancora lontana dal trono e può allontanarsi per qualche periodo. Probabilmente si trasferiranno al Frogmore Cottage dove vivevano Harry e Meghan e dove spesso portano i figli a giocare in campagna.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Putiferio Inghilterra, Kate fa le valige e lascia il palazzo reale, Tutta colpa del principe. “Le ha messo le mani addosso” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.