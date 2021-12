Putiferio Masterchef, Addio Bruno Barbieri. Lo chef lascia la trasmissione e si sfoga: “Quel che mi hanno fatto è assurdo”

Masterchef non è ancora iniziato e già i giudici stanno facendo parlare di loro per i litigi avvenuti durante le selezioni. In particolare, adesso sotto i riflettori c’è la figura di Barbieri che ha lasciato la trasmissione arrabbiato con i suoi colleghi a causa di una concorrente. Bruno Barbieri è un cuoco e personaggio televisivo italiano. Durante la sua carriera è stato insignito di 7 stelle Michelin, rimanendo per molti anni lo chef italiano ad aver ottenuto tale riconoscimento il maggior numero di volte, record poi superato da Enrico Bartolini. Dagli chef pretende sempre moltissimo, come d’abitudine nel famoso show di Sky.

In questi giorni si stanno svolgendo le selezioni per la nuova stagione di Masterchef Italia e i tre giudici sono chiamati a decidere a quali degli aspiranti cuochi concedere l’ambito grembiule. Non sempre però si trovano d’accordo sulle decisioni da prendere. Il pomo della discordia, durante l’ultima puntata, è stato il piatto della concorrente su cui hanno avuto pareri molto discordanti. Tutto stava andando per il meglio fino all’assaggio di questa particolare pietanza. Ma si sa che basta un attimo per accendere gli animi dei temibili giudici, che si sono fatti apprezzare dal pubblico anche per questo loro carattere infuocato.

Tornando alla concorrente che ha scatenato il litigio tra i giudici di Masterchef, ha presentato un piatto che coniugava in modo particolare i sapori di mare e terra. “L’orata incontra il pesce spada sulla terra” ha spiegato prima che i cuochi passassero all’assaggio. Si trattava di cappelletti ripieni al ragù di pesce con salsa di carote, pomodori e pistacchi. Una combinazione che sin dal primo momento non ha entusiasmato Bruno Barbieri, che non ha perso tempo a mostrare la sua disapprovazione. Per poi rimanere sconcertato vedendo la reazione positiva dei suoi colleghi.

“Ma come state messi? Ma il suo piatto era assurdo.. Ma andate affanculo, io me ne vado” ha sbottato Bruno Barbieri. Sono state inutili le motivazioni che Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo gli hanno dato: “almeno lei ci mette il cuore” hanno affermato i due chef, decidendo di comune accordo di dare il grembiule alla concorrente. Ma lo chef non ha voluto sentire ragioni, e ha insistito dicendo che la salsa con cui erano stati presentati i cappelletti era immangiabile. Anche in questo caso, i colleghi hanno giustificato la donna: “Si era raffreddata”.

Bruno Barbieri non ha accettato questa decisione presa senza il suo consenso e, arrabbiato, ha deciso di abbandonare lo studio e il programma. Un inizio decisamente promettente. Sicuramente, come sempre, ne capiteranno delle belle. Sono solo le selezioni e già uno dei giudici ha scatenato il pianto di una aspirante cuoca. La concorrente, infatti, davanti a questa scena e agli insulti rivolti al suo piatto è scoppiata a piangere. Ma il grembiule le è stato dato e la donna dovrà abituarsi a questo e ben altro, considerando il livello di urla e sgridate a Masterchef Italia.

