putiferio-mattino-5:-mediaset-fa-fuori-federica-panicucci.-chi-la-sostituisce

Dalla settimana prossima il nuovo palinsesto Mediaset aprirà una scoppiettante nuova stagione televisiva. Il programma Mattino 5, da anni condotto da Federica Panicucci, rischia, però, di lasciare l’amaro in bocca ai telespettatori più affiatati. Da alcune indiscrezioni, infatti, si è capito che la conduttrice potrebbe non esserci nella nuova edizione. In realtà, sono tanti i cambiamenti che dovrà affrontare il programma. Ecco tutti i dettagli.

Federica Panicucci è al timone della conduzione di Mattino 5 da ben 12 anni. Ma la sua carriera professionalità vanno ben oltre il perimetro del programma di informazione martirino. La sua carriera inizia, infatti nel 1988, lavorando proprio per Mediaset e dividendosi tra Canale 5 e Italia 1. Molti la conoscono soprattutto per le sue edizioni del Festivalbar, ormai un cult. Spesso ci ha fatto compagnia anche durante i concerti di Natale o i programmi di Capodanno. Si è sempre distinta non solo come conduttrice televisiva ma anche come conduttrice radiofonica e showgirl.

Ebbene, settembre è arrivato e dunque inizia una nuova stagione televisiva. Ritornano tantissimi programmi amati tra cui Gf Vip, Domenica 5, Back To school. E, in merito a Mattino 5, Molti si sono chiesti se la Panicucci sarà ancora al timone della conduzione dell’amato programma d’informazione. In primis c’è da dire che potrebbero esserci alcuni cambiamenti. Il primo riguarda il nome. Il programma, infatti, potrebbe chiamarsi Mattino 5 news. E, nonostante la data di inizio sia il 5 settembre, non è ancora certo tale cambiamento.

Dopo la pausa estiva, Federica Panicucci sembra dover ritornare a condurre Mattino 5 e al suo fianco ci sarà ancora una volta Francesco Vecchi. Tra loro si è instaurato un bel rapporto e complicità lavorativa tanto da avere anche un impatto positivo verso il pubblico. Quest’ultimo potrà stasera tranquillo perché la sua beniamina tornerà al timone della conduzione, a meno che non ci sia un cambiamento a pochi giorni dall’esordio. E anche lei sarà felice di ritornare tanto che, prima della pausa estiva ha dichiarato tali parole: “Amo questo programma e ogni anno è come se fosse il primo. Quando mi fermo e mi guardo indietro vedo tanta esperienza e tante cose fatte. È bello”.

Inoltre, per la gioia dei fan, Federica Panicucci sarà conduttrice anche di Back To school e per lei si tratta di una nuova esperienza che ha accettato con tantissima gioia. “Quando mi è stato proposto non ho esitato un minuto. Conoscevo il programma e lo vedevo con i miei figli, l’ho trovato piacevole, molto fresco e divertente. Ho accettato subito con entusiasmo”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Putiferio Mattino 5: Mediaset fa fuori Federica Panicucci. Chi la sostituisce scritto su Più Donna da Imma Bartolo.