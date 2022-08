Putiferio Mediaset, durante le registrazioni Maria De Filippi impazzisce, mai vista così. Berlusconi: “Mandiamo in onda lo stesso”

Maria De Filippi, soprannominata ‘Queen Mary’ per gli innumerevoli programmi di cui è a capo, è la reginetta della nostra televisione e con lei il successo è sempre assicurato. Siamo soliti conoscere una Maria molto professionale, ligia al dovere. Ma c’è un lato di lei che non è noto a tutti e che tende molto a mascherare. In una recente intervista al settimanale Oggi, però, si è raccontata senza filtri, a cuore aperto, rivelando tante cose della sua vita privata. Ha anche anticipato ciò che le è accaduto ultimamente durante le registrazioni di Tu si que vales.

In primis Maria De Filippi ha, appunto, parlato del suo carattere e della maschera che spesso indossa, soprattutto a lavoro. “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ostacoli e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Poi è passata a svelare il dolore che ancora è lancinante per la morte dei suoi genitori che, tutt’ora, non è riuscita a superare dopo diversi anni.

“Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”. Inoltre, ha anche confessato di essere un serie tv dipendente e il suo vizio del fumo. “Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, ma giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva”.

Per le sigarette, invece, a causa di un polipo alle corde vocali che le fu diagnosticato in passato, oggi ha ridotto decisamente la dose, fumandone solo due al giorno, una dopo pranzo e una dopo cena. La rivelazione più scioccante è stata quella inerente ad una sua sfuriata durante le registrazione della nuova edizione di Tu si que vales, in quanto siamo abituati a vederla sempre molto pacata e controllata. “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede.

Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”. Infatti, a settembre ricomincerà il famoso programma del sabato sera targato Mediaset e, senza dubbio, verrà mostrato tutto ciò che è successo durante le riprese di questi mesi estivi. In ultimo, Maria De Filippi si è sbilanciata anche sulla vicenda della separazione Totti-Blasi che da un mese incuriosisce tutti.

"Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall'eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D'altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!". Come darle torto? Effettivamente è dall'11 luglio, giorno in cui i coniugi hanno annunciato la fine del loro matrimonio, che sono stati coinvolti da un enorme vortice mediatico che continua, imperterrito, a non arrestarsi.

