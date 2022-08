Putiferio Mediaset, “Maria de Filippi non è quel sembra, beccata a tradire con il marito della famosissima”. La confessione choc

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono la coppia più veterana e amata dalla televisione italiana. Siamo soliti definirli i moderni ‘Re Mida’ in quanto tutto ciò che loro creano e toccano si trasforma in oro per l’azienda Mediaset e non solo. Tanto che vengono definiti ‘King e Queen’. Insieme hanno creato un vero e proprio impero nel mondo dello spettacolo e per i loro programmi il successo è sempre garantito. Si sono sposati nel lontano 28 agosto 1995, dopo un fidanzamento iniziato nel gennaio 1990.

Tra loro c’è sempre stata sintonia, complicità ed empatia tanto che entrambi hanno sempre dichiarato alla stampa parole dolcissime l’uno per l’altra. In particolare, Maurizio Costanzo ha confessato che sua moglie è stato il dono più bello della sua vita e che vorrebbe starle accanto fino alla fine dei suoi giorni. La stessa Maria, molto spesso si è commossa quando le hanno parlato del marito e ha sempre rivelato di avere il giusto equilibrio con lui che le permette di essere felice. I coniugi, inoltre, nel 2002 presero in affido Gabriele, un ragazzo all’epoca di dieci anni, che hanno poi adottato nel 2004 con tanto amore.

Non tutti sanno, però, che quello con Maria, per Maurizio Costanzo è stato il quarto matrimonio. Prima di lei c’è stata Marta Flavi con cui è stato sposato solo per un anno, nel lontano 1989. Il divorzio è avvenuto nel 1994 in seguito al tradimento di lui con la De Filippi. La stessa Maria, nella scorso edizione di Domenica In, ospite da Mara Venier, ha raccontato gli inizi della loro storia d’amore che è stata vissuta in modo clandestino. “Speriamo che nessuno si offenda, neanche la sua ex moglie. All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo.

Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura […].All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono. Mi auguravo che lui avesse il coraggio di continuare la storia. Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Maurizio è sicuramente la metà della mela”. E da allora tutti sappiamo che il loro amore è stato sempre ben solido e profondo da superare qualsiasi ostacolo.

Di recente, in un’intervista a Nuovo è intervenuta anche Marta Flavi con scottanti dichiarazioni. In primis ha rivelato che, all’epoca, la scoperta del tradimento le fece ‘uno strano effetto’ ma che poi capì cosa Costanzo fosse realmente per lei. “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Ora, però, ringrazio Maria per avermelo portato via”. Ad oggi, tra le due donne non c’è assolutamente rancore né disprezzo anche perché sono passati più di trent’anni. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

