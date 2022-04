Putiferio Rai, Flavio Insinna in rivolta contro l’Eredità: “hanno fregato la campionessa, ecco cosa fa il notaio”. Confessione choc

Ingiustizie in vista per la campionessa in carica dell’ Eredità. Flavio Insinna le assicura che parlerà con il notaio per garantirle giustizia.

L’Eredità ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni. Il quiz show andato in onda per la prima volta nel 2002, è stato protagonista di un evento anomalo. Claudia, la campionessa in carica, superati tutti gli steps, è arrivata al gioco finale. Ricordiamo che Claudia aveva già vinto 80 mila euro con la ghigliottina finale del 2 aprile. Il montepremi in palio in questo caso era invece della modica cifra di 37.500 euro.

Le parole indizio erano : “Animale”, “Lavorare”, “Firma”, “Pranzo” e “Politica”. La ragazza riflette intensamente su quale possa essere la parola chiave che la condurrebbe alla vittoria. La parola scelta dalla campionessa è stata “digitale”. L’ironia della sorte ha però voluto che allo scoccare del gong, Claudia si rendesse conto che la parola esatta era un’altra. Come un’illuminazione improvvisa, una folgorazione tardiva, la ragazza decide comunque di indicare quella che secondo lei era in realtà la parola chiave esatta: sociale. La parola viene comunicata al conduttore, ma la campionessa è cosciente del fatto che ormai sia troppo tardi, stando alle regole dell’eredità.

Claudia dice infatti di avere ormai zero speranze di poter accaparrarsi la vittoria. Flavio Insinna, scoperta la nuova parola proposta, fa cenno di conferma con il capo, a tratti anche amareggiato. Quando arriva il verdetto degli autori, viene rivelato che la risposta giusta era proprio “sociale”, con annessa spiegazioni in relazione agli indizi.

A questo punto Claudia ha ormai perso le speranze ed in effetti il conduttore dell’eredità cerca di rincuorarla, dicendole che potrà riprovarci la sera successiva. Ma non è tutto: aggiunge anche che proverà a farle avere qualche secondo in più, in accordo con il notaio. Ovviamente il web non è si astenuto dal commentare le parole di Flavio e la vicenda sventurata di Claudia.

Ormai tutti i programmi televisivi, dai quiz games, ai talk shows, passando per i realities, cercando sempre di coinvolgere il grande pubblico attraverso interazioni social, commenti su twitter, hashtags di instagram. Non sempre i commenti sulle dinamiche dell’eredità sono stati favorevoli: spesso il pubblico si diverte a stuzzicare, a ridere delle gaffe dei concorrenti più impreparati, o a vedere complotti di vario tipo. Anche a questa fetta di telespettatori però Flavio Insinna ha dedicato un caloroso saluto, per l’affetto e la costanza con cui, comunque, seguendo il programma.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Putiferio Rai, Flavio Insinna in rivolta contro l’Eredità: “hanno fregato la campionessa, ecco cosa fa il notaio”. Confessione choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.