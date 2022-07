Putiferio Rai: Giorgino fatto fuori dal Tg 1, passa a un altro programma. Alberto Matano distrutto. Cosa succede scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Dopo 22 anni di carriera in Rai, Francesco Giorgino lascia il TG1. Già nel 2000 infatti era un volto affermato dello spazio d’informazione del preserale. Il giornalista era ormai diventato la colonna portante, una delle certezze insormontabili. Nonostante ciò, il 15 giugno ha condotto l’ultima sua edizione delle 20.00. Dal modo differente con cui ha deciso di salutare il pubblico, molti avevano già capito che quello sarebbe stato in realtà un addio.

Il TG 1 ha iniziato a rivoluzionare un po’ di cose. I volti storici iniziano ad essere messi da parte, ed il pubblico Rai se n’è già accorto da un po’. Francesco Giorgino, infatti, non è l’unico ad abbandonare l’edizione serale del TG1. Anche altri due volti storici infatti hanno detto addio all’edizione serale del telegiornale di Rai1. Stiamo parlando di Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Rispetto ai motivi non si sa molto. Stando alle indiscrezioni, i tre giornalisti si sarebbero rifiutati di passare alla conduzione dell’edizione del mattino. La proposta sarebbe arrivata Da Monica Maggioni, la direttrice.

Inoltre, pare che Francesco Giorgino abbia dichiarato che la faccenda fosse anche stata discussa con il proprio avvocato. Dunque, già prima del saluto al TG1, gli animi erano tesi e la situazione iniziava a farsi più aspra. Ma se non vedremo più Giorgino alla conduzione del telegiornale, non è detto che sarà completamente escluso dal mondo Rai. Infatti, la sua collaborazione con la rete non é ancora terminata. Lo vedremo, invece, alla direzione editoria. A quanto pare, tutto il lavoro svolto in questi anni non è assolutamente stato messo in secondo piano ed il giornalista continuerà a ricoprire un ruolo di prestigio. Ma non solo. A quanto dicono le voci Giorgino punterebbe alla conduzione de La Vita in diretta di Alberto Matano. Ma per ora ancora nulla di fatto.

Francesco Giorgino quindi non sarà fuori dagli studi Rai. Abbandonerà solo la conduzione del TG1 serale. La conferma non è ancora arrivata dal giornalista. In effetti, è da un po’ che non appare in televisione. Nel frattempo, possiamo invece confermare che Laura Chimenti rimarrà alla conduzione del telegiornale, in una diversa fascia oraria. É infatti passata all’informazione delle 13. Anche nel suo caso, la Rai sembra non abbandonare i suoi giornalisti migliori. Se invece vi state chiedendo cosa ne sarà di Emma D’Aquino, potete stare tranquilli perché anche nel suo caso la rivedremo molto presto.

Come già detto, è ormai chiaro a tutti come non sia più alla conduzione della fascia serale del TG1, né di qualsiasi altra edizione. Pare, però, che molto presto la rivedremo in un nuovissimo progetto. Dovrebbe infatti iniziare una nuova avventura su rai 3 come conduttrice a partire dalla prossima stagione televisiva autunnale. Per quanto riguarda Giorgino, non ci resta che aspettare di rivederlo nel mondo Rai, anche nel suo caso con un nuovissimo ruolo. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

