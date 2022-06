putiferio-rai,-la-clerici-a-settembre-sostituita-proprio-da-lei.-il-post-di-antonella-sconvolge-i-fan

Probabilmente dall’anno prossimo Alessia Marcuzzi entrerà a far parte del mondo Rai e a confermarlo è stato un messaggio via social di Antonella Clerici. Lei è una delle reginette della rete di Stato. Il suo programma E’ sempre mezzogiorno è diventato campione di incassi in quella particolare fascia oraria. Non solo, la donna ha conquistato anche la prima serata grazie a The voice senior, che l’anno prossimo vedrà la messa in onda della sua terza stagione. Insomma, niente male per la presentatrice che molto tempo fa era stata fatta fuori in favore di Elisa Isoardi, che aveva preso il suo posto a La prova del cuoco.

Adesso che Antonella Clerici è di nuovo sulla cresta dell’onda, è normale che voglia dare il benvenuto ai nuovi acquisti della Rai. Sui social nelle ultime ore è comparso un commento che ha dato modo di pensare ai fans di Alessia Marcuzzi, preoccupati per il suo destino lavorativo. Da quando è finito il suo contratto con la Mediaset, infatti, sembra che la presentatrice si sia ritirata dal piccolo schermo. Dopo tantissimi anni di lavoro e di lealtà nei confronti della rete di Pier Silvio Berlusconi, all’improvviso non c’è stato più spazio per lei. Temptation Island Vip è stato eliminato dal palinsesto.

Anche a Le Iene il posto di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino è stato affidato a Teo Mammucari e Belen Rodriguez. La stessa Belen che appena salita sul famoso palco non ha esitato a parlare male della presentatrice che l’aveva preceduta. Ricordiamo tanto il presunto flirt tra la Marcuzzi e Stefano De Martino, motivo per il quale la bella argentina deve aver sofferto molto. Ma adesso che tutto è tornato al suo posto (soprattutto le fedi nuziali) sembra che la show girl sia stata particolarmente contenta di assumere il ruolo che solo fino allo scorso anno era stato della donna che l’ha fatta soffrire.

Insomma, Alessia Marcuzzi è rimasta fuori dalle scene e ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Mediaset. In molti si domandano quale sarà il suo futuro televisivo e negli ultimi giorni si fa sempre più insistente la voce di un nuovo contratto con la Rai. Per questo, i suoi fans sono attenti a ogni mossa e colgono una speranza nel commento fatto da Antonella Clerici sulla sua pagina social. Il commento, in particolare, era indirizzato a una fotografia postata dalla presentatrice che ritrae la figlia fatta con Facchinetti, Mia, che ha appena terminato la quinta elementare.

Il volto della bambina somiglia molto a quello di sua mamma, che orgogliosa accompagna lo scatto con la didascalia: “Istituto Villa Flaminia, 5A per sempre”. Un evidente ringraziamento nei riguardi della scuola che ha accolto sua figlia per ben cinque anni, probabilmente i più importanti per la formazione della persona. Subito arriva il commento di Antonella Clerici: “Preparati che dall’anno prossimo cambia tutto”.

Parole che subito hanno entusiasmato i fans di Alessia Marcuzzi. L’ipotesi è che la Marcuzzi possa addirittura affiancare la Clerici nel programma di cucina. Potrebbe quindi essere la nuova “Claudia Lippi” della trasmissione. Bisogna quindi capire se questa voce è fondata o se le parole della Clerici Sono rivolte esclusivamente alla scuola che Mia dovrà frequentare, o al cambiamento lavorativo che sta per investire la sua collega? Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

