Putiferio Rai: Vertici furiosi con Mara Venier. “La fanno fuori da Domenica In. Quello che ha fatto è grave”. Fan sotto choc

E’ da domenica che Mara Venier è al centro delle polemiche per una drastica decisione presa per il suo programma domenicale. Sono in tanti quelli che si stanno scagliando contro e, nelle ultime ore, Roberto Laganà, membro del CDA Rai, ha fatto forti dichiarazioni contro la conduttrice. Scopriamo cosa è successo. Nella puntata dell’8 maggio, a Domenica In ci sarebbero dovuti essere Manuel Bortuzzo e il padre, il signor Franco, per presentare il film ‘Rinascere’ andato in onda su Rai 1 la sera stessa.

Il film è biografico, racconta della storia di Manuel dopo la tragedia vissuta nel 2019 quando, per sbaglio, è stato sparato di spalle e costretto a vivere su una sedia a rotelle e a rinunciare alle Olimpiadi di nuoto. Ebbene, poche ore prima della diretta, la padrona di casa, Mara Venier, ha deciso di annullare l’ospitata in quanto risentita del fatto che il nuotatore era stato già ospite il sabato prima da Silvia Toffanin a Verissimo e, dunque, in casa della concorrenza. Una decisione al quanto drastica che ha scaturito non poche polemiche.

Anche il popolo web ha voltato le spalle alla ‘zia’ Mara. Alcuni, infatti, non sono riusciti a capire il motivo dell’ospitata bruciata siccome Manuel, a Verissimo, non ha fatto altro che parlare della fine della storia d’amore con Lulù Selassiè. Anche lui, infatti, ha lanciato una frecciatina a Mara Venier commentando “non tutti ci arrivano” sotto le parole di un utente instagram. “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù”.

A inveire contro Mara è stato anche uno dei vertici Rai, Riccardo Laganà, membro del Cda. Le sue parole sembrano proprio coincidere col pensiero dell’utente del web. “In attesa di smentite ritengo doveroso commentare quanto accaduto a Domenica In. La presenza a Domenica In di Manuel Bortuzzo sarebbe stata di promozione alla fiction in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice. Poteva essere magari anche un modo per parlare di disabilità e delle tecniche che consegnano nuove speranze a chi deve riprogrammare la propria vita dalla prospettiva della sedia a rotelle, con tutte le difficoltà di una società ancora complessivamente poco pronta alla disabilità”.

Laganà non si è fermato solo a queste parole, ha messo un ulteriore carico, mettendo davvero in discussione le professionalità della conduttrice. “Tutto pare sia stato ricondotto ad una mancata primazia editoriale perché il giorno prima il nuotatore è stato ospite in un salotto della concorrenza a parlare più che altro di sentimenti e precedenti amori e non della Fiction. Ma, si badi bene, è la stessa concorrenza che invece si celebra quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset o produzioni degli Over The Top.

Magari proprio durante Domenica in. Siamo proprio sicuri dunque che il primo problema della RAI sia solo Cartabianca? La RAI non è dei conduttori, degli agenti, del Direttore o dell’Amministratore Delegato di turno. La RAI è dei cittadini e a loro responsabilmente occorre sempre rispondere con trasparenza rispetto all’osservanza del contratto di servizio e del codice etico”.

Parole davvero forti, soprattutto se provengono da uno dei vertici della rete in cui la stessa Mara Venier lavora. Come l'avrà presa la conduttrice? Cercherà di chiarire l'accaduto? Potrebbe ospitare nuovamente Bortuzzo nel suo programma? Conoscendo la 'zia' è raro che ciò potrebbe accadere. Magari, sarà costretta proprio dalla Rai a dover rimediare e a placare il ciclone mediatico che si è abbattuto su di lei.

