Putiferio Striscia La Notizia: Fatto fuori Enzo Iacchetti. Chi prenderà il suo posto con Greggio e perché

La nuova stagione televisiva sta per ripartire a breve e, quanto a quella Mediaset, immancabile sarà Striscia la notizia, l’amato tg satirico del preserale. Al timone della conduzione ci sarà nuovamente il divertentissimo duo formato da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio ma ci saranno dei problemi per Antonio Ricci, autore del programma. A destabilizzare il tutto è proprio Iacchetti il quale non potrà essere presente per tutte le puntate e ciò creerà un disagio alla conduzione. Ecco tutti i dettagli.

Striscia la notizia è il programma televisivo investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci e trasmesso su Canale dal lontano 1989. Nel corso di tutti questi anni, tantissimi sono stati i volti noti alla conduzione, più di 70 conduttori diversi. Ma la coppia più amata è stata ed è sempre quella formata da Iacchetti e Greggio. Quest’ultimo, tra l’altro, è stato proprio il primo a condurre il tg satirico dalla prima puntata. La maggior parte delle puntate e degli anni, però, li ha trascorso accanto al suo amico Iacchetti.

Enzo Iacchetti ha appena compiuto 70 anni e si è lasciato andare ad una lunga ed intensa intervista al Corriere della sera, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Greggio. “Siamo una coppia di fatto e, giuro, non abbiamo mai litigato. Entrambi abbiamo un notevole senso dell’ironia e godiamo di reciproca stima. Fare satira non è sempre facile”. L’ultima frase è riferita alle querele ricevute a causa dei servizi e commenti a Striscia la notizia.

“Come conduttore credo di averne ricevute almeno una decina. Antonio Ricci, più di cento. Per non parlare dei tapiri sbattuti in testa al povero Staffelli!” Ha poi lasciato un’anticipazione sul suo futuro al timone della conduzione. “Riprenderemo a fine anno, ma io farò solo due o tre mesi, perché ho la mia tournée teatrale cui non rinuncio”. Dunque, Ricci sarà di nuovo nei guai per quanto riguarda la conduzione. Più volte, infatti, ha dovuto attuare il metodo della staffetta facendo alternare tra loro varie coppie, tra cui anche quella formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Inoltre, Enzo Iacchetti ha parlato di un'altra sua grande passione, la musica e il sogno, ormai tramontato, di salire sul palco dell'Ariston, a Sanremo. "Io canto bene e ho tentato tante volte di propormi, ma sono sempre stato bocciato. E ora dico ad Amadeus: stai tranquillo, ho deciso di non provarci più". Hai poi espresso un desiderio sul suo futuro lavorativo. "Vorrei che mi offrissero un ruolo da serial killer: faccio sempre il bonaccione, mi piacerebbe fare il cattivo. E non vorrei più avere paura della vita. Forse ne vedo il traguardo vicino".

