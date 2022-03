putiferio-uomini-e-donne,-cavaliere-entra-ubriaco-in-studio,-tina-in-lacrime-lascia-la-trasmissione.-fan-sotto-choc

Qualche giorno fa a Uomini e Donne si è verificata una scena che ha sconvolto tutto il pubblico. Un cavaliere si è rotolato a terra per conquistare una dama, ma la verità è un altra. Scopriamo cosa è realmente successo! Il dating show di Maria De Filippi regala sempre grandi emozioni al suo pubblico. Come spesso accade anche nella puntata di qualche giorno fa è successo qualcosa che ha lasciato il pubblico e i concorrenti completamente interdetti. Si tratta proprio di Manuel il cavaliere che ha cercato di stupire Stefania facendo un’entrata trionfale. Scopriamo tutta la verità sull’accaduto.

Uomini e Donne, Manuel sconvolge tutti: era ubriaco?

Nella puntata di qualche giorno fa di Uomini e Donne abbiamo visto Manuel entrato per corteggiare la dama Stefania. L’uomo ha chiesto a Maria De Filippi di nominare come suo tutor il cavaliere Luciano, perché considerato grande seduttore e ballerino. Maria ha accettato e Luciano è quindi diventato “consulente” in amore di Manuel. L’uomo ha voluto sorprendere la dama Stefania con un’entrata trionfale, lanciandosi al suo cospetto con una capriola.

L’uomo in ginocchio davanti alla dama le ha chiesto di iniziare una frequentazione. La donna però è stata fortemente infastidita dalla scena, che ha sconvolto anche tutti il pubblico in studio e i concorrenti, che ha dichiarato di non voler uscire con un uomo così. Infastidita e arrabbiata si è alzata e se ne è andata. Secondo alcune indiscrezioni l’uomo ha fatto questo gesto perché poco lucido, sembrerebbe infatti che sia entrato ubriaco nello studio di Uomini e Donne. Secondo altri invece ha voluto essere solo molto esibizionista.

Tina contro Pinuccia, l’opinionista scappa via in lacrime

Caos a Uomini e Donne. Il trono over vede come protagonista Franco, ex professore di 67 anni, corteggiatore della nota dama Gemma Galgani. Durante la puntata, Franco crea il panico e zittisce chi parla di fatica all’interno dello show. Inaspettatamente, anche la padrona di casa Maria De Filippi ammette di essere in parte d’accordo con lui. Il cavaliere, al centro dello studio, ha raccontato come sta proseguendo la sua conoscenza con Gemma.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, arriva per Franco una donna che vorrebbe conoscerlo. Con frasi che risultano contrastanti tra loro, Franco rifiuta la nuova arrivata. A detta sua, potrebbe comunque restare nel programma per conoscere altri cavalieri. E in effetti lei ammette di essere anche interessata a Luigi, ma lui non accetta di conoscerla. Si accendono le polemiche contro Franco, che non ha mai pienamente convinto Tina Cipollari e Gianni Sperti per i suoi modi di fare. In particolare, Tina lo attacca apertamente, affiancata da Armando Incarnato e Luigi.

Proprio quest’ultimo ha sottolineato che la donna arrivata ad Uomini e Donne per conoscerlo ha fatto «uno sforzo notevole» mettendosi in gioco. Tale frase ha generato lo sfogo di Franco: «Andate a zappare la terra, quello è uno sforzo. Non avete mai lavorato in vita vostra, si vede. È una fatica? È uno sforzo questo? Poi vedrete cos’è lo sforzo. Siete dei cialtroni. Con chi ce l’ho? Con tutti quelli che mi attaccano. Chi mi attacca per me è un cialtrone». Franco fa notare che di fronte alle telecamere non c’è nessuno sforzo, per rispetto a coloro che realmente faticano per andare avanti.

E la conduttrice di Uomini e Donne gli dà ragione sottolineando che le cose drammatiche avvengono fuori dallo studio: «È una conseguenza diretta. Per lui, stare qui non è un lavoro ma un divertimento. La drammaticità e la faticosità di stare al centro studio, per lui, è esagerata rispetto alla vita che normalmente si vive lontano dalle telecamere. Io per certi aspetti lo capisco. Per lui non è una fatica stare lì seduto, per lui la fatica è altro. Quando dice cialtroni? Lì sbaglia!».

Ma non è tutto. Nella puntata c’è stato nuovamente un conflitto fra Pinuccia e Tina e, stavolta, è stata l’opinionista a finire in lacrime. La Cipollari si è sentita attaccata in un punto delicato, al punto che appare davvero provata. Per l’ennesima volta si scaglia contro l’anziana dama, che vorrebbe riprendere la conoscenza con Alessandro. Di fronte ai nuovi attacchi, Pinuccia perde la pazienza: «Maleducata! Villana! Dov’è sua mamma che gli ha insegnato l’educazione?! Villana!».

Tina arriva in tutta fretta e sia Gianni che Maria si alzano in piedi per evitare il peggio. L’opinionista, faccia a faccia con la dama, dimostra di essere rimasta male: «Senti non ti permettere di parlare di me, delle persone che non ci sono più. Prenditela con me, non con mia mamma». Si risiede al suo posto e la De Filippi tenta di spiegarle che la frase di Pinuccia non voleva essere offensiva. Gianni, però, crede che questa volta la dama abbia un po’ esagerato. «Non l’ho mai vista così», dichiara Sperti mentre Tina scappa via, dietro le quinte di Uomini e Donne

