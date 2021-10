Putiferio Uomini e Donne, Derubata Maria de Filippi: Cacciato il cavaliere. Maria vuole mandare via anche Gemma. E’ caos

Il bacio tra Gemma e Costabile durato 16 minuti è già un ricordo: le ultime anticipazioni di Uomini e Donne parlano già di disguidi tra i due. Sembrava essere arrivato il principe azzurro per la Galgani, che si è nuovamente illuminata per una conoscenza. Forse anche Tina Cipollari ha sperato in un lieto fine stavolta, magari solo per vedere Gemma abbandonare il programma, ma anche stavolta Tina aveva ragione. Lo ha detto Costabile discutendo con Gemma, perché lui sente di non aver mancato in nulla nella conoscenza. Insomma, dal suo punto di vista la Galgani si sarebbe lamentata con l’unico obiettivo di non lasciare lo studio.

Questo è quanto raccontato da una persona del pubblico di Uomini e Donne a Isa e Chia. La puntata è cominciata proprio con Gemma e con il suo solito sfogo in cui si lamenta di Costabile. Ha accusato l’uomo di non rispondere sempre al telefono quando lo chiama e di non mandarle il messaggio del buongiorno e della buonanotte. In studio, Costabile ha spiegato di aver fatto altro e cose ben più concrete di una buonanotte, ma Gemma non si è smossa dalla sua posizione. Secondo lei sarebbero gravi mancanze, allora Costabile si è visto costretto a dare ragione a Tina: Gemma vorrebbe chiudere per non lasciare il programma.

Nella discussione è intervenuta anche una Dama arrivata per conoscere Costabile, che ha nominato Giorgio Manetti e ha mandato Gemma su tutte le furie. Alla fine Costabile ha deciso di chiudere, mentre Maria De Filippi ha provato a convincere la Galgani a chiedere una seconda possibilità per provare ad uscire con lui dal programma. Le anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne proseguono con Ida Platano: è uscita con Diego e si sono baciati in una romanticissima Roma di notte. Ida è molto felice dopo questi momenti.

Ci sono state pesanti accuse a Biagio Di Maro. L’uomo ha registrato uno sfogo in camerino in cui si è lamentato delle signore con cui è uscito. Lui si è sentito preso in giro e usato, ha fatto i conti dei soldi spesi nelle uscite con le Dame. Queste ultime non hanno nascosto il loro risentimento dopo il filmato. Isabella Ricci (non ha lasciato Uomini e Donne) è intervenuta per dire che Biagio non ha mai pagato una cena ma fa dei baratti, in pratica, con i camerieri proponendo loro le famose mozzarelle.

Ben più pesante l’accusa di Rosy: Biagio userebbe degli scontrini falsi presi in giro per ottenere rimborsi dalla redazione. Una accusa molto grave, in questo modo Biagio compierebbe un “furto” nei confronti del programma e di Maria de Filippi, insomma una cosa davvero grave se fosse vera. Ovviamente la Dama dovrebbe dimostrarlo e solo in quel caso la redazione di Uomini e Donne potrebbe prendere seri provvedimenti contro di lui. Inutile dire che Armando sia intervenuto contro Isabella.

Le troniste di Uomini e Donne stanno andando avanti nelle conoscenze. Roberta è uscita con Samuele e c’è stato un bacio. Luca ci è rimasto male, è scoppiato a piangere ed è uscito dallo studio; Roberta non lo ha seguito. Andrea Nicole è uscita con Ciprian, ma non ci sono stati baci. La tronista ha spiegato di volersi concentrare sulla conoscenza e di non voler impiegare il tempo solo a baciarsi. Gianni Sperti continua a non fidarsi di Ciprian. Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Putiferio Uomini e Donne, Derubata Maria de Filippi: Cacciato il cavaliere. Maria vuole mandare via anche Gemma. E’ caos proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.