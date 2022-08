putiferio-uomini-e-donne:-gianni-sperti-entra-nel-reality-e-lascia-la-sedia-da-opinionista.-“una-donna-al-suo-posto”

Una nuova stagione di Uomini e Donne sta per farci compagnia a settembre nel pomeriggio di Canale 5. Il programma di Maria de Filippi, pur non perdendo mai la sua credibilità, ha sempre cercato di rinnovarsi e di adattarsi ai cambiamenti sociali. Persino la sigla è cambiata negli ultimi anni. Non è quindi da escludere un possibile cambio anche per il team. Si vocifera infatti che Gianni Sperti abbandonerà il programma. Molti del pubblico non riuscirebbero ad accettare tale perdita. Vediamo i dettagli.

Il ritorno di Uomini e Donne è stato fissato per la metà di settembre. L’attesa quindi sta per terminare. Nuovi tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri sono pronti a farci sognare con le loro storie d’amore. Non si hanno ancora notizie certe sui cambiamenti che vedremo nella nuova edizione. Quel che è certo è che Maria de Filippi ha sempre in serbo novità e che ogni edizione dei suoi programmi ha sempre qualcosa in più rispetto alla precedente. Stando ai rumors e alle indiscrezioni però, Gianni Sperti potrebbe non far più parte del team.

La presenza di Gianni a Uomini e Donne risale al lontano 2003. Ha iniziato come opinionista quindi 19 anni fa. Tutti sappiamo però che la sua carriera è iniziata come ballerino e lo abbiamo spesso visto proprio nei programmi della De Filippi. Il suo contributo al programma più seguito della fascia pomeridiana di canale 5 è quindi ormai importantissimo ed apprezzatissimo. Durante tutti questi anni il pubblico ha saputo affezionarsi a lui ed ora non è pronto a dirgli addio. Ma cosa lo avrà portato a prendere una decisione simile?

Pare che Gianni non possa essere presente nella nuova edizione di Uomini e Donne per motivi lavorativi. Stando alle indiscrezioni, gli sarebbe stata avanzata una proposta impossibile da rifiutare e che lo terrebbe lontano dagli studi di Maria. Dopo tanti anni, è anche comprensibile che Sperti voglia cambiare aria, sperimentare nuovi programmi, nuove avventure. Ma c’è chi proprio non riesce ad accettare questa probabile decisione, vista un po’ come un tradimento. Per quanto riguarda Tina Cipollari invece, non sembrano esserci voci rispetto ad un suo abbandono.

Quale sarebbe l’impegno lavorativo di Gianni Sperti che lo terrebbe lontano da Uomini e Donne? I rumors suggeriscono che sarà uno dei concorrenti della nuova edizione della Talpa. Ricordiamo che Karina Cascella, ex protagonista di Uomini e Donne e cara amica di Gianni è stata vincitrice proprio della Talpa. Sicuramente sarà in grado di dare i migliori consigli a Sperti. Non ci resta che attendere conferme o smentite proprio da parte del diretto interessato. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Putiferio Uomini e Donne: Gianni Sperti entra nel reality e lascia la sedia da opinionista. “Una donna al suo posto” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.