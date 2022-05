Putiferio Uomini e Donne, Lite con Tina, Maria de Filippi le toglie l’audio e la caccia. L’opinionista non ternerà più. Fan sotto choc

È successo davvero nello studio di Uomini e Donne. Le hanno tolto il microfono e qualche spettatore da casa ha notato un dettaglio. Forse qualcosa non va dietro le quinte del programma pomeridiano di Maria de Filippi. Scopriamo insieme i dettagli che hanno notato i telespettatori da casa, durante l’ultima puntata del Dating show di Canale 5.

Uomini e Donne ci fa compagnia ogni pomeriggio con Maria De Filippi e i suoi opinionisti, davanti ai parterre femminile maschile, con dame e cavalieri in cerca d’amore. Ormai per i telespettatori si tratta di un appuntamento fisso, tuttavia il programma sta per concludersi a fine maggio e c’è grande curiosità da parte del pubblico, che spera in una versione estiva del programma. Non ci sono ancora le ufficialità del caso quindi per ora il pubblico dovrà godersi le ultime puntate del Trono classico e del Trono over.

Nell’ultima puntata che è andata in onda su Canale 5 è successo qualcosa di parecchio sgradevole a un opinionista. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono le presenze storiche del programma e ultimamente sono spesso in contrasto, soprattutto a causa delle dei diversi punti di vista, sulla storia conclusa ormai da tempo tra Ida e Riccardo. Ciò che è accaduto però non è successo ai danni né di Tina, né di Gianni, vediamo insieme di che si tratta.

U&D: l’opinionista resta di stucco

Negli ultimi mesi molti spettatori si erano chiesti che fine avesse fatto Tinì Casino. La terza opinionista insieme a Tina e Gianni era sparita infatti dallo studio per qualche tempo. La donna conduce la sua rubrica Oroscopo sul settimanale Uomini e Donne Magazine ed è molto apprezzata. La sua presenza in studio però è stata spesso contestata dei telespettatori, che si sono chiesti che cosa facesse esattamente all’interno del programma.

Pare che dopo l’ultima messa in onda del Dating Show la situazione sia chiarissima. Mentre interveniva proprio sulla questione di Ida e Riccardo, Tinì è andata contro Tina Cipollari e ne è nato un piccolo scontro. La regia di Uomini e Donne però ha deciso di toglierle l’audio del microfono e in molti spettatori hanno notato anche un altro dettaglio. Nelle apparizioni precedenti di Tinì in studio infatti la donna aveva il microfono ad archetto attaccato all’orecchio.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne invece la donna aveva il microfono così detto gelato in mano e ha espresso il proprio parere a favore di Ida suscitando dunque le ire della Cipollari. Subito dopo le è stata data la parola, ma c’è stato lo stacco pubblicitario. Per il pubblico è chiaro insomma che la presenza di Tinì sia ormai superflua, oscurata in parte da quella di Tina e Gianni più simpatici e stimolanti. Voci di corridoio dicono che appunto la Cansino abbandonerà presto il programma e che non tornerà a settembre.

