Putiferio Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con Ida e Riccardo, Ecco cosa hanno fatto durante la puntata. Mai vista così

La nuova stagione di Uomini e Donne si aprirà con le telecamere puntate su Ida e Riccardo, che verranno anche rimproverati dalla stessa Maria De Filippi. L’anno scorso abbiamo visto l’egemonia di Gemma Galgani crollare sempre più. Probabilmente la torinese di 72 anni non prenderà più parte al dating show, per dedicarsi a una nuova avventura. Ancora non sappiamo molto al riguardo, ma siamo certi che la regina di Mediaset si è subito impegnata per rimediare a questa mancanza. Già durante gli ultimi mesi di registrazioni, infatti, ha relegato la donna in un angolino, togliendole tutta la sua importanza.

Anche Tina Cipollari ha dovuto limitare le sue innumerevoli battute su quella che era ormai diventata la sua acerrima nemica. Le due signore ci hanno intrattenuto moltissimo con i loro incredibili battibecchi che sono giunti al termine. Ma la Vamp, da sempre protagonista di Uomini e Donne, sembra aver apprezzato la nuova reginetta del trono over. Un’altra donna da accusare e da prendere in giro che Maria De Filippi sembra voler premiare come nuova Gemma Galgani. Stiamo parlando proprio di Ida Platano, che con la dama 72enne ha stretto un profondo legame di amicizia durante gli anni trascorsi nel dating show.

Ma quando Maria De Filippi punta le telecamere su di te, non c’è amicizia che tenga, e sembra che Ida Platano stia ben approfittando del momento. Non solo, ha preso la sua più grande amica come modello a cui aspirarsi. Sembra infatti che a Uomini e Donne le sue storie stiano diventando le repliche di quelle di Gemma Galgani. La parrucchiera, infatti, inizia sempre una conoscenza con il più grande entusiasmo. Tutto sembra andare per il meglio e il pubblico comincia a fare il tifo per il cavaliere di turno, che potrebbe finalmente portarla via dallo show, dopo anni di tentativi e delusioni.

Ma passa poco tempo prima che Ida Platano cominci a lamentarsi. La donna trova difetti su difetti, mancanze su mancanze, proprio come Gemma Galgani. Diventa pesante al punto che anche il cavaliere più sinceramente interessato capisce che è giunto il momento di farsi da parte. Probabilmente, la donna non vuole una vera storia d’amore, ma vuole esclusivamente l’amore delle telecamere. E adesso che la 72enne è stata fatta fuori, è finalmente arrivato il suo momento. A rendere la sua storia ancora più interessante c’è la presenza di Riccardo, l’unico con cui è uscita mano nella mano da Uomini e Donne.

La loro storia è terminata da tempo, ma adesso che Ida Platano è di nuovo in vetta nel dating show, sembra che Riccardo abbia cambiato idea. La scorsa stagione infatti è terminata con i loro battibecchi. I due hanno ripreso a uscire insieme ma continuano ad avere gli stessi problemi che hanno portato la loro relazione alla fine. E la prima puntata di Uomini e Donne si aprirà proprio su loro due. Sembra che i loro comportamenti porteranno all’esasperazione anche la stessa Maria De Filippi, che interverrà per rimproverarli. Ma sicuramente questo è solamente l’inizio di una lunga sagra, che probabilmente ci terrà compagnia durante tutto l’anno.

