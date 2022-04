Putiferio Uomini e Donne, Riccardo fa una scenata di gelosia ad Ida. “Dillo che sono l’unico”. Fan in delirio

Uomini e Donne, Riccardo geloso di Ida: “L’amore vero solo io”. Il cavaliere tarantino, da poco rientrato nel trono over, ha rivelato di essere ancora geloso della sua ex compagna. Dalle anticipazioni a nostra disposizione, sappiamo che a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri – da poco rientrato nel programma – e Ida Platano, sua ex storica, stanno nuovamente flirtando.

E non è da escludere un eventuale ritorno di fiamma, visto che Riccardo ha candidamente ammesso di essersi emozionato rivedendo la donna e si è mostrato geloso delle sue frequentazioni, tanto che ci ha tenuto a sottolineare che l’amore vero per Ida è stato solo lui.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri emozionato dall’incontro con Ida Platano

In un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, la rivista ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi in edicola questa settimana, Riccardo Guarnieri ha parlato del suo ritorno in studio e soprattutto di cosa ha provato rivedendo la sua ex storica, Ida Platano, che è ancora lì a cercare l’amore e con la quale ha avuto un storia tanto appassionata quanto tormentata. A quanto pare, Ida non è ancora indifferente a Riccardo. Anzi.

Il cavaliere del trono over geloso della ex: “Solo con me era amore, il resto erano conoscenze”

“C’è stato un momento di emozione quando ci siamo incontrati” ha ammesso l’uomo, pur specificando di non essere tornato in trasmissione con l’intento di corteggiarla. Ma tra le intenzioni e i fatti c’è una grande differenza, e già dalle dichiarazioni di Riccardo Guarnieri si intravede una certa gelosia, soprattutto quando di parla dei cavalieri che Ida Platano ha frequentato in questa stagione a Uomini e Donne.

“La mia storia con Ida è stata una storia d’amore, le altre sono state conoscenze, sfido chiunque a dire il contrario soprattutto Ida, che lo sa bene” ha ribadito Riccardo con forza. Lui, insomma, non si sente uno qualunque per la bella parrucchiera bresciana, cui leggere questa intervista avrà fatto senz’altro piacere. Il Guarnieri crede di non essere paragonabile ad altri cavalieri che hanno frequentato la dama, ed ha ammesso di essere ancora geloso della sua ex

