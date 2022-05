Putiferio Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri ha una relazione con una corteggiatrice del trono classico. Ecco chi è, Assurdo

Il veterano cavaliere del trono over di Uomini e donne si é lasciato andare ad apprezzamenti su una delle corteggiatrici del programma, precisamente del trono classico. Come la prenderà lei? Tornerà in studio? Scopriamo quanto accaduto.

Proprio nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Riccardo ha confessato di avere un forte rimpianto e che avrebbe dovuto assolutamente fare ciò che aveva sentito di dover fare. Il cavaliere infatti si pente di non aver dichiarato il suo interesse nei confronti di Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri. Infatti per Federica non c’è stato niente da fare: Matteo ha preferito Valeria Cardone.

Prima che abbandonasse il programma di Uomini e donne, Federica era stata invitata dal nuovo tronista, Alessandro Vicinanza, a rimanere per lui. La Aversano infatti sembrava avesse fatto colpo immediatamente. Ancora scossa peró per la delusione che le ha riservato Matteo Ranieri, Federica ha deciso di andare via per scongiurare il pericolo di ulteriori sofferenze. ( continua dopo la foto)

Sentendo i complimenti che Riccardo le ha pubblicamente rivolto, Federica Aversano questa volta si sentirà pronta a tornare in studio? C’é sicuramente da considerare che il fattore età é dominante. Tra i due infatti ci sono piú di 20 anni di differenza. Va anche detto che ormai Riccardo non gode di ottima fama. Lo abbiamo visto protagonista di moltissimi tira e molla tra lui ed Ida. E non è tutto. Il cavaliere è infatti tornare più volte nel programma di Maria de Filippi per aprirsi a nuove conoscenze, senza però riuscire a trovare l’amore.

Inoltre, stando alle voci di corridoio, sembra che Maria De Filippi a settembre voglia offrire il trono a Federica, nel caso in cui la ragazza sia ancora single. A breve infatti il programma terminerà la sua stagione televisiva e tutti saranno tenuto a scegliere. Chissà che non ritroveremo, nella nuova edizione, Federica sul trono e Riccardo pronto a corteggiarla. Non ci resta che aspettare settembre per capire quale sará l’evoluzione degli eventi.

