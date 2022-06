putiferio-uomini-e-donne,-smascherato-riccardo,-lui-minaccia:-“togliete-subito-quella-foto”.-ecco-cosa-non-vuole-far-vedere

Poche ore fa è accaduto davvero l’incredibile sui social. Un cavaliere di Uomini e Donne si è scontrato con utente minacciandolo poiché ha pubblicato delle foto che lo ritraggono con una donna. Le sue parole hanno fatto il giro del web tanto che in molti si sono scagliati contro e sperano di non vederlo mai più nel programma. Sicuramente anche la padrona di casa, Maria De Filippi, da settembre prenderà in considerazione tutto ciò che sta accadendo dietro alle telecamere dell’amato programma.

La persona in questione è Riccardo Guarnieri, cavaliere del trono over di Uomini e Donne. E’ noto per la sua storia altalenante con Ida Platano che è poi giunta al capolinea nonostante la donna fosse ancora molto innamorata. Ebbene, proprio qualche settimana fa, l’uomo fu avvistato in giro per Bari con una donna mora in atteggiamenti molto intimi. Tutti hanno creduto che fosse lei la nuova fiamma ma dal famoso Guarnieri c’è da aspettarsi di tutto e l’imprevedibile è sempre dietro l’angolo.

Due giorni fa, infatti, Riccardo è stato avvistato nuovamente con un’altra donna mentre erano seduti a mangiare. L’utente che ha scattato la foto ha poi inviato la prova alla gossippara Deianira Marzano che non ha tardato a rendere nota la notizia sui social come suo solito fare. Non l’avesse mai fatto! Il cavaliere di Uomini e donne si è infuriato con la fan page instagram che l’ha smascherato e con tono minaccioso l’ha contattata ordinando di eliminare immediatamente la foto. “Togli immediatamente la storia con quella persona”.

Il tono minaccioso del Guarnieri sembra aver spaventato molto la fan page ma non Deianira che non ha fatto altro che rendere pubblica la chat ricevuta dalla fan page contenente la minaccia. “Siamo arrivati che per un nulla minaccia le fan page! Paginetta molto carina che mi ha messo like a tutte le cose che le ho detto, senza parlare mi conferma che si è sentita diciamo spaventata dal tono di lui… Tanto io non levo un c*v*l*. La rimetto di nuovo così la smetti di farti venire le mosse a terra. Eri a cena con una donna!”

Queste sono state le parole della Marzano che ha lanciato una vera e propria sfida al noto volto di Uomini e Donne, quasi come se volesse smascherarlo. L’uomo infatti, molte volte è stato additato come un donnaiolo e sicuramente non avrebbe voluto che venisse reso noto anche questo ennesimo flirt.

