Putiferio X-Factor, la produzione fa fuori Emma. “Ecco perché l’hanno cacciata”. Tutti pazzi per chi arriva al suo posto

La nuova edizione di Xfactor ’22 sarà ricca di cambiamenti e con un possibile ritorno di veterani del programma: Damiano dei Maneskin

L’attesa sta per terminare ed Xfactor ha già confermato la sua nuova edizione. Ma cosa sappiamo dei nuovi giudici? Il settimanale “Chi” ha confermato che Emma Marrone abbandonerà il programma, probabilmente insieme a Hell Raton e Mika. Manuel Agnelli, che è entrato nel mondo di xfactor nel 2016, sembra invece voler restare. Secondo i rumors, il pubblico potrebbe entusiasmarsi moltissimo per due nuovi ritorni. Nel frattempo, conosciamo i dettagli dell’inizio della messa in onda.

XFactor: Iniziano i casting. Tutte le novità

I casting alla ricerca di nuovi talenti sono già iniziati da un paio di settimane e, come al solito, avranno luogo in varie città italiane. È partita la fase iniziale, ma solo a settembre vedremo i frutti delle scelte dei giudici. I casting saranno infatti trasmessi a partire da settembre, come al solito su Sky uno in prima serata, ed eccezionalmente in replica su Tv8. Come nell’edizione del 2021, probabilmente anche quest’anno ci sarà una divisione in due fasi: parte iniziale e parte finale.

Proprio nelle ultime ore il settimanale Chi ha annunciato l’abbandono del programma da parte di Emma, i cui motivi sono ancora sconosciuti. Ricordiamo che la cantante è stata giudice del programma per due anni di fila, guadagnandosi l’affetto smisurato del pubblico e dei suoi cantanti in gara. Emma, infatti, non ha mai nascosto di aver continuato ad essere in contatto con i suoi talenti di Xfactor anche dopo la fine del programma, assicurando che ci sarebbe sempre stata per loro. Ma insieme alla poltrona di Emma, anche quelle di Manuelito e Mika, sembrano vacillare. Anche per la sorte del conduttore Ludovico Tersigni, già celebre al grande pubblico per la serie “Skam Italia”, non sembrano esserci certezze.

Si vocifera però che l’attesa più grande sia quella di Fedez e di Damiano dei Maneskin. I due hanno partecipato insieme alla stessa edizione di Xfactor del 2017, ma con ruoli differenti. Fedez, infatti, quell’anno era uno dei 4 giudici, accanto a Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Damiano invece, come è ormai noto, era la voce dei Maneskin, il celebre gruppo che però non riuscì ad accaparrarsi la vittoria di quella edizione.

Pare che sia stato proprio Agnelli a proporre Damiano come nuovo giudice. I Maneskin erano parte del team gruppi di Manuel . Xfactor quindi potrebbe assistere a due grandi ritorni molto amati. Negli anni tanto Fedez con la sua musica, il suo matrimonio e le sue lotte sociali, quanto Damiano con i suoi trionfi in Europa e nel mondo, hanno conquistato il cuore di tutti.

L’articolo Putiferio X-Factor, la produzione fa fuori Emma. “Ecco perché l’hanno cacciata”. Tutti pazzi per chi arriva al suo posto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.