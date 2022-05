Putifero Uomini e Donne: Grida e urla dopo la scelta di Luca Salatino. Maria sconvolta. Mai vista una cosa così

Nonostante non sia ancora andata in ondata la scelta del tronista di Uomini e donne, Luca Salatino, come sovente, ci sono già delle anticipazioni di qualche talpa. In particolare, al centro del gossip c’è la non scelta di una delle due corteggiatrici del trono classico che sembra aver creato molto scalpore in studio a causa dei suoi comportamenti. Scopriamo quanto accaduto.

La fine di maggio significa solo una cosa per i fan più accaniti di Uomini e donne: la scelta dei tronisti. Alcuni di loro hanno già scelto, seppur anticipatamente, come il cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri. Altri, invece, sono prossimi ad una giornata molto importante che potrebbe cambiargli la vita. Tra questi ultimi rientri Luca Salatino, tronista del trono classico, la cui scelta verrà mandata in onda settimana prossima. Come sappiamo, il programma di Maria De Filippi viene registrato per cui molte cose si vengono a sapere prima grazia ad alcune talpe del pubblico in studio che rivelano accuratamente tutto ciò che accade in fase di registrazione.

Ebbene, stando alle ultime rivelazioni, Luca Salatino avrebbe già scelto tra le due corteggiatrici: Soraia e Lilly. La sua decisione avrebbe comportato una gioia infinita per l’una e un malessere per l’altra. La non scelta, infatti, si sarebbe mostrata molto amareggiata e in lacrime avendo visto crollare tutte le sue speranze e illusioni. Un ruolo importante è stato quello della conduttrice, Maria De Filippi, la quale, come sempre, si è mostrata molto materna e ha cercato di curare la disperazione della ragazza seppur invano. Chi è stata, dunque, la fortunata ?

Mentre tutti i fan di Uomini e donne aspettando con ansia la messa in onda della scelta del tronista Luca Salatino, una talpa ha già rivelato tutto. Il ragazzo ha scelto con immensa commozione e gioia la corteggiatrice Soraia Cerruti chiedendole di diventare la sua fidanzata. A questa importante domanda, la ragazza ha risposto di si senza alcuna esitazione mentre una pioggia di petali di rose cadeva su di loro. Per la neo coppia il percorso al programma è terminato in un idillio amoroso tra lacrime di gioie e tanta felicità. Anche il pubblico in studio è impazzato tra applausi e urla quasi come se si aspettassero la scelta. Ma, oltre questa situazione così felice, ce n’è stata un’altra molto triste: il volto pieno di lacrime di Lilly, la non scelta.

Alle parole di Luca che dichiaravano che la corteggiatrice sarebbe stata la sua non scelta, la ragazza e scoppiata a piangere in modo disperato. A nulla è servito il conforto di Maria. In suo soccorso ci sono stati anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali le hanno cercato di farle capire che lei non ha sbagliato nulla e che non è stata colpa sua. Anzi, le hanno anche detto di aver fatto un bellissimo percorso essendo sempre sincera e schietta e sicuramente, un giorno, verrà ripagata per tutti i suoi pregi trovando un uomo che la ami davvero. Nella speranza che Lilly possa riprendersi ben presto da questa batosta, attendiamo la settima prossima per vivere in le emozioni della puntata.

