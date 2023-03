qs-universities-rankings,-l’unibo-conferma-il-primato-italiano

Bologna, 22 marzo 2023 – L’Università di Bologna conferma il suo primato italiano. Nella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, infatti, l’Alma Mater è tra i primi 100 atenei a livello globale in 26 diverse discipline, e fa incetta di ben 17 primi posti nazionali.

L’Unibo inaugura l’anno accademico 2022 – 2023. Satrapi: “Tutti hanno il diritto di essere liberi”

Vediamo in dettaglio le varie classifiche. L’Università di Bologna raggiunge la top 50 mondiale in quattro discipline: Storia Antica (25° posto), Archeologia (34° posto), Legge (42° posto), Lettere Moderne (38° posto).

Leggi anche A Liliana Segre la laurea ad honorem dell’Unibo

A livello italiano, ecco i 17 settori del sapere in cui l’Alma Mater primeggia: Scienze e tecnologie agrarie, Legge, Lettere Moderne, Odontoiatria, Antropologia, Geografia, Geologia, Geofisica, Scienze politiche, Statistica, Chimica, Scienze della comunicazione e dei media, Scienze naturali, Linguistica, Pedagogia, Teologia, Scienze delle religioni, Scienze delle attività motorie e sportive. Nel complesso, l’Università di Bologna è presente tra i primi 200 posti della classifica con 44 discipline. Guardando invece alle cinque macroaree disciplinari del ranking, l’Ateneo è nella top 100 mondiale per Arti e scienze umanistiche (48° posto), Scienze sociali e management (65° posto), Scienze naturali (88° posto), Biologia e medicina (96° posto) e ottiene la posizione 108 per Ingegneria e tecnologie

Il ranking si basa su cinque indicatori, declinati con pesi diversi per ognuna delle discipline considerate. Gli indicatori sono: Academic Reputation, ovvero la reputazione degli atenei nel mondo accademico; Employer Reputation, cioè le valutazioni dei datori di lavoro sulla preparazione dei laureati che vengono assunti; Citations per Paper, ovvero l’impatto scientifico della ricerca prodotta dagli atenei nei diversi settori; H-index, un indicatore che valuta sia l’impatto scientifico ottenuto che la quantità dei prodotti di ricerca realizzati; IRN – International Reasearch Network, che monitora la rete dei co-autori internazionali dell’Ateneo.

pappa2200