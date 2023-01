Quadrilha armada rouba toneladas de carne em frigorífico e ateia fogo no sistema de segurança

Segundo a polícia, cerca de 10 homens armados com metralhadoras obrigaram os funcionários a carregarem dois caminhões com 30 toneladas de carne, em Boituva (SP). Metade da carga foi encontrada abandonada na rodovia Castello Branco, em Itu. Quadrilha armada assalta frigorífico e ateia fogo em sistema de segurança em Boituva

Criminosos armados com pistolas e metralhadoras invadiram e assaltaram a fazenda onde fica o frigorífico da empresa CowPig, em Boituva (SP), na madrugada desta quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha fugiu levando cerca de 30 toneladas de carne, mas metade da carga foi encontrada abandonada em um caminhão na rodovia Castello Branco, em Itu (SP).

Ainda segundo a polícia, cerca de 10 a 12 homens entraram no local por volta das 4h em dois caminhões cobertos por lonas. De acordo com os funcionários, todos estavam encapuzados e usando coletes à prova de bala.

Em entrevista à TV TEM, o advogado da empresa, Clodoaldo Batista, afirmou que alguns criminosos usavam roupas parecidas com as dos funcionários.

“Os funcionários relataram que alguns criminosos estavam com as roupas do frigorífico, com calça e jaleco. Então, eles não chegaram a desconfiar. Só depois que eles mostraram as armas e anunciaram o assalto”.

Ainda conforme a polícia, os homens renderam o porteiro e fizeram os próprios funcionários carregarem os dois caminhões com as mercadorias. Ao todo, foram levados quatro containers de carnes embaladas.

Além da mercadoria, os ladrões também roubaram dois computadores, veículos da empresa e os celulares dos funcionários. Ninguém ficou ferido na ação.

Antes da fuga, os ladrões atearam fogo no sistema de monitoramento, onde ficam os registros das câmeras de segurança.

Veículos recuperados

De acordo com a Polícia Rodoviária de Itu (SP), um dos caminhões utilizado pelos assaltantes foi encontrado abandonado na Rodovia Castello Branco (SP-280), às 8h30. A polícia recebeu a informação da concessionária Colinas sobre o assalto e começou a realizar as buscas nas rodovias.

O caminhão estava no acostamento do km 84 com 15 toneladas de carne. A carga foi apreendida e, em seguida, encaminhada para o proprietário do frigorífico.

Ainda segundo a Polícia Civil, o veículo, com placas de Carapicuíba (SP), constava no sistema da polícia como produto de furto em outra cidade da região.

Os dois veículos roubados do frigorífico também foram encontrados em Tatuí (SP) em uma estrada rural. Nenhum suspeito foi preso.

