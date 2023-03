Quadrilha dá marcha à ré em carro para destruir vitrine e furtar oficina de motos no interior de SP; vídeo

Ao menos, quatro homens participam da ação em Garça (SP). O prejuízo estimado, segundo proprietário da loja, é de R$ 40 mil. Quadrilha dá marcha à ré em carro para destruir vitrine e furtar oficina de motos em Garça

A Polícia procura por uma quadrilha que usou o carro em marcha à ré para quebrar a vitrine e furtar uma oficina de motos na madrugada desta sexta-feira (3), em Garça (SP).

Câmeras de segurança registraram o momento da ação dos criminosos, na avenida Doutor Rafael Paes de Barros, na Vila Willians.

Quadrilha usou carro em marcha ré para invadir oficina de motos em Garça

Nas imagens, é possível ver o momento em que um carro, em marcha ré, se aproxima da loja em alta velocidade e quebra a vidraça do prédio. Em seguida, os criminosos entram na loja. (Veja no vídeo acima).

Ao menos, quatro homens participam da ação. Uma outra câmera de segurança, do lado de fora da oficina, mostra os suspeitos saindo do prédio com motos que estavam guardadas no local.

Ao menos quatro motos foram levadas durante furto em Garça (SP)

De acordo com o proprietário da oficina, três motocicletas que foram levadas eram de clientes da loja e já foram localizadas. Uma quarta moto, de uso pessoal, ainda não foi encontrada. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre o furto.

Ele ainda informou que essa foi a primeira vez que a loja foi furtada e o prejuízo estimado é de R$ 40 mil. A polícia investiga o caso.

Câmeras flagraram ação de quadrilha em furto em Garça

