Quadrilha dá marcha à ré em veículo para destruir vitrine e furtar loja de celulares; vídeo

Na mesma madrugada em que loja de eletrônicos foi invadida, uma oficina de motos também foi alvo de criminosos com o mesmo procedimento em Garça (SP). Polícia Civil acredita ser o mesmo grupo e investiga as ocorrências. Câmera flagra ‘quadrilha da marcha ré’ arrombando loja com picape no interior de SP

A Polícia Civil investiga uma quadrilha que arrombou uma loja de eletrônicos em Garça (SP) com a utilização de uma picape em marcha à ré e provocou prejuízo superior a R$ 20 mil.

O crime foi registrado na sexta-feira (3), mas o boletim de ocorrência só foi feito nesta quarta-feira (7) e as imagens divulgadas nesta quinta-feira (9).

O comércio, localizado na Rua Barão do Rio Branco, na região central, foi alvo da quadrilha por volta das 4h.

Na gravação é possível ver o veículo quebrando as vidraças, após algumas pessoas terem tentado estilhaça-la com chutes. Em seguida, cinco indivíduos invadem e reviram o local, enquanto jogam mercadorias na caçamba do automóvel.

Sistema de segurança flagrou ação de 'quadrilha da marcha ré'

A ação levou ao todo cerca de um minuto e meio, do arrombamento à fuga do grupo. O dono da loja de eletrônicos disse que mora nos fundos do imóvel e chegou a ouvir o barulho provocado pelos criminosos.

Ele informou que chegou a ver pelas câmeras a ação dos bandidos e chamou a Polícia Militar, mas quando a viatura chegou ao endereço, o grupo já havia fugido.

Loja de Garça (SP) arrombada com uso de veículo em marcha ré

Conforme o empresário, foram levados cerca de R$ 13,9 mil em mercadorias, além do prejuízo de R$5,2 mil com vidros quebrados e R$ 1,2 mil com uma vitrine de madeira.

Loja de Garça (SP) revirada pela "quadrilha da marcha ré"

Segundo caso

Na mesma madrugada, outro crime parecido foi registrado. Com o uso de um veículo também em marcha à ré para invadir o estabelecimento, os criminosos furtaram uma oficina de motocicletas.

Nos dois casos câmeras de segurança filmaram a ação dos criminosos. A Polícia Civil acredita que os mesmos indivíduos estejam envolvidos em ambas as ocorrências.

Quadrilha usou carro em marcha ré para invadir oficina de motos em Garça

