Quadrilha é presa em lotérica tentando sacar benefícios do governo federal com documentos falsos

Flagrante foi registrado em Porto Nacional, na região central do estado. Fraude foi descoberta depois que a funcionária desconfiou de uma identidade e chamou a PM. Vista da orla de Porto Nacional, na região central do estado

Divulgação/Secretaria Municipal de Comunicação

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar em Porto Nacional, na região central do estado, após tentarem sacar benefícios do governo federal em uma lotérica usando documentos falsos. A fraude foi descoberta depois que a funcionária desconfiou de uma identidade e chamou a PM.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (27). Segundo a PM, foram presos dois homens de 53 e 38 anos e duas mulheres de 20 e 18 anos. Um dos suspeitos, inclusive, já tem passagem por estelionato e falsificação no estado de Goiás.

Segundo a PM, dentre os quatro detidos apenas um homem não portava identidade falsa. Ele se apresentou como motorista de aplicativo e disse ter sido contratado pelo outro suspeito para fazer uma viagem de Palmas Porto Nacional.

As mulheres detidas alegaram que foram contratadas pelos homens para realizarem os saques. Como forma de pagamento, elas ficariam com a metade dos valores sacados.

O segundo homem, que tem passagem por estelionato, disse ter sido contratado por um terceiro e recebido os documentos e instruções para realizar os saques. Todos os envolvidos foram levados para delegacia de Polícia Civil, onde foram presos em flagrante por estelionato e fraude.

