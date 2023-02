Quadrilha é presa por esquema de estelionato com venda de máquinas agrícolas em Mogi Guaçu

Policiais civis da DIG monitoravam os homens e fizeram o flagrante neste domingo (26) em imóvel na zona rural na divisa com Estiva Gerbi (SP). Quatro homens foram presos neste domingo (26) após flagrante do crime de estelionato em um imóvel na divisa entre Mogi Guaçu (SP) e Estiva Gerbi (SP). A quadrilha era monitorada por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Segundo a DIG, durante investigações ficou apurado que o imóvel localizado na zona rural seria utilizado para ocultação de máquinas agrícolas e de terraplanagem produtos de roubos e furtos.

Durante a vigilância no local, os policiais identificaram que havia uma pá carregadeira e uma escavadeira de esteira no local. Após a chegada de um caminhão, os suspeitos, com idades entre 32 e 41 anos, começaram a carregar as máquinas, momento em que foi efetuado o flagrante.

“Constatou-se que as máquinas são produtos de estelionato. Foi apreendida nota fiscal falsa. Decretada a prisão em flagrante dos quatro indicados pela prática de estelionato e crime contra ordem tributária”, informa, em nota, a corporação.

