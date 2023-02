quadrilha-explode-joalheria-no-litoral-de-sp-e-foge-com-os-produtos

Loja fica na Avenida Thiago Ferreira, no bairro Pae Cará, em Guarujá. Criminoso explodem joalheria em Guarujá, no litoral de São Paulo

Nina Barbosa

Uma joalheria foi alvo de criminosos, na madrugada desta segunda-feira (6), em Guarujá, no litoral de São Paulo. O grupo rendeu o segurança e explodiu a porta da loja. Na ação, eles roubaram diversos produtos e fugiram. Ninguém ficou ferido.

A joalheria, localizada na Avenida Thiago Ferreira, no bairro de Pae Cará, foi invadida por volta das 4h desta segunda-feira. Pelo menos quatro pessoas estariam envolvidas na ação. Elas renderam o segurança e explodiram a parte da frente da loja.

Segundo a polícia, os criminosos danificaram o balcão de entrada e roubaram alguns objetos de menor valor. Uma segunda porta, onde ficavam as joias mais caras, não foi acessada pelo grupo.

Testemunhas informaram ao g1 que ouviram uma forte explosão e tiros de fuzil. Ainda segundo eles, os criminosos ficaram no local por alguns minutos e depois fugiram com os produtos.

Porta de entrada da joalheria após ser explodida por criminosos no Guarujá

Guarujá News

Equipes policiais faziam o patrulhamento no bairro e foram informados da ocorrência. No local, ao chegar no local, os policiais constataram que a joalheria tinha sinais de arrombamento, causados por artefato explosivo. O trecho onde aconteceu o roubo foi interditado para os trabalhos da perícia.

Nas proximidades do estabelecimento, a polícia recolheu cápsulas de munições, que serão investigadas. O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Guarujá e diligências estão em andamento para localizar e prender os envolvidos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Deic Deinter 6 estão investigando o roubo.

