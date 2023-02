Quadrilha invade prédio em obras furta 200 kg de fios e foge em carroça no litoral de SP: ‘perderam o medo’

Caso aconteceu no bairro do Embaré, em Santos, no litoral de São Paulo. Quadrilha furta aproximadamente 200 kg de fios de prédio em obras em Santos

Reprodução

Uma quadrilha especializada em furto de fios invadiu um prédio em fase final de obras, em Santos, no litoral de São Paulo. Cinco homens furtaram cerca de 200kg de fios e precisaram de uma carroça para carregar o material.

De acordo com o proprietário da construtora, que preferiu não se identificar, o crime ocorreu por volta das 4h do dia 1 de fevereiro. “Quando eles entraram na obra, o grupo cortou a energia justamente para gente não ver o que eles estavam fazendo”, explicou.

Ele contou ainda que a ação durou algo em torno de dez minutos. Por conta da quantidade de fios furtados, eles precisaram de uma carroça e de duas pessoas para empurrar.

“Foram aproximadamente 200 kg de fios e isso é muita coisa. A ação deles foi organizada e bem pensada. Não tem como levar na mão”, disse o homem.

Dois homens tiveram os rostos capturados por câmeras de monitoramento durante o furto em Santos

Arquivo Pessoal

O responsável pela construtora falou que nas imagens não foi possível ver a placa com a numeração da carroça, o que daria para identificar um dos infratores.

“A carroça está com a placa ao contrário para dificultar. Um grupo de vigilância solidária no bairro está ajudando no levantamento das imagens pelos locais em que eles [criminosos] passaram e vamos entregar para a polícia.”

Para a construtora algo comum e sem resolução. “O prédio fica em uma rua bem movimentada. Eles têm a certeza que ficarão impunes. Perderam o medo, infelizmente”. Um Boletim Eletrônico de Ocorrência foi registrado pela vítima como furto.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Ferla