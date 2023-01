Quadrilha tenta matar policiais militares após ‘bloquear’ caminho de viatura no litoral de SP

Tentativa de homicídio aconteceu em Santos (SP). Conforme apurado pelo g1, duas viaturas foram atingidas pelos disparos, mas ninguém se feriu. Viatura foi alvejada por tiros de quadrilha após ter caminho ‘bloqueado’ em Santos

Uma quadrilha tentou matar policiais militares a tiros em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, os agentes realizavam uma busca por uma moto roubada no município, quando tiveram uma das vias bloqueada e viraram alvo dos criminosos. Duas viaturas foram danificadas e houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu neste sábado (28), por volta das 16h, no bairro Jardim Castelo, na Zona Noroeste do município. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade como tentativa de homicídio.

No documento, obtido pela reportagem, uma equipe de policiais militares relatou o que aconteceu. Eles contaram que estavam em patrulha para encontrar uma moto roubada, identificaram um veículo semelhante sendo conduzido no bairro e tentaram perseguí-lo.

Os agentes, porém, teriam perdido a moto de vista e, quando tentaram retornar ao batalhão da PM, encontraram uma lixeira bloqueando uma das ruas. Em uma via mais próxima, que tem como destino o local conhecido como “Caminho da Capela”, surgiu uma quadrilha de aproximadamente oito suspeitos. Eles, imediatamente, atiraram na viatura enquanto gritavam “sai, sai, sai”.

Conforme registrado no documento, a equipe conseguiu escapar de carro por uma terceira rua e pediu apoio à corporação. No final desta via, os agentes encontraram outros policiais, também em uma viatura, que apoiaram a guarnição atacada pelos criminosos.

Houve troca de tiros e um dos veículos sofreu danos mais graves, sendo necessário posteriormente um guincho para reboque. Ninguém ficou ferido e, até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso.

