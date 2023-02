Quadrilha tenta roubar carro de luxo e atira na direção de empresário no litoral de SP

Caso foi na madrugada desta sexta-feira (3), na Rua Barão de Paranapiacaba, em Santos. Comerciante é vítima de ação de criminosos em Santos, no litoral de SP

Arquivo Pessoal

Quatro homens tentaram roubar o carro de luxo de um empresário e atiraram na direção dele, na madrugada desta sexta-feira (3), em Santos, no litoral de São Paulo. O veículo ficou com marcas dos tiros, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos fugiram após a ação e ainda não foram localizados.

O caso aconteceu na Rua Barão de Paranapiacaba, em frente a base do Serviço Móvel de Emergência (SAMU), na madrugada desta sexta-feira (3). O g1 apurou que, por volta das 2h, o comerciante estava a caminho da casa dele quando percebeu que estava sendo seguido por outro veículo. Ele é dono de um restaurante no bairro da Vila Mathias.

Segundo a polícia, próximo a unidade ao SAMU, os criminosos conseguiram ultrapassar o carro do homem e fecharam a passagem dele pela rua. A vítima tentou dar a marcha ré no veículo, na tentativa de fugir do grupo. Ao perceber a atitude do homem, os indivíduos saíram do carro e atiraram na direção da vítima.

De acordo com funcionários da unidade de saúde, três tiros atingiram o carro do comerciante e um deles pegou na janela do veículo, que estava fechada. Os criminosos fugiram. A vítima conseguiu sair do carro e correu em direção a base do serviço de emergência. O SAMU informou ainda que o homem não solicitou atendimento médico e que permaneceu no local até a chegada da polícia.

O g1 entrou em contato com a Polícia Civil que informou que a vítima registrou boletim de ocorrência. O caso foi registrado como tentativa de roubo e será investigado pelas autoridades.

