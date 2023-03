Quadro de saúde do cantor Unha Pintada é estável, diz boletim médico

Ele está internado há oito dias em um hospital particular em Aracaju. Vocalista da banda Unha Pintada

Redes sociais

O boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira (03) sobre o estado de saúde do cantor Aldiran Santana, de 36 anos, vocalista da Banda Unha Pintada, informa que o paciente está estável e consciente. Ele está internado há oito dias em um hospital particular em Aracaju.

O documento diz ainda que o artista teve melhora na dor de cabeça que apresentava, e continua no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) em observação.

Segundo a assessoria, Aldiran foi internado para tratamento de reposição de proteínas. Não há previsão de alta até o momento.

Em junho de 2022, problemas de saúde do vocalista levaram ao cancelamento dos shows da banda no interior da Bahia.

Vittorio Rienzo