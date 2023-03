E’ disponibile la traduzione italiana del DigComp 2.2, il Quadro europeo per lo sviluppo delle Competenze Digitali per i cittadini. Il Digital Competence Framework for Citizens fornisce un linguaggio comune per identificare e descrivere le aree chiave delle competenze digitali.

L’articolo Quadro delle competenze digitali per cittadini: ecco il DigComp 2.2 tradotto in italiano sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

valipomponi