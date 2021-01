Quadrotti magici 3 ingredienti, il dolce più facile e buono che c’è. Pochi minuti per una esplosione di gusto

I Quadrotti magici fatti con soli 3 ingredienti, sono dei dolci da poter preparare in qualsiasi momento quando si ha voglia di dolce. La preparazione è talmente semplice che anche i meno esperti non avranno alcuna difficoltà e potranno stupire i loro ospiti. Non solo è una idea gustosa anche per san Valentino, basterà usare formine a forma di cuore per un regalo davvero unico e speciale a chi si ama

Quadrotti magici, INGREDIENTI (per 6 persone)

300g di cioccolato fondente

70g di burro

4 uova

Quadrotti magici, Preparazione

Tritare il cioccolato e scioglierlo con il burro a bagnomaria o nel microonde. Montare le uova intere con le fruste elettriche per 10 minuti. Aggiungere a filo il cioccolato continuando a montare. Versare il composto in una tortiera quadrata di 22 cm di lato rivestita di carta forno e cuocere in forno statico preriscaldato a 160 °C per 40-45 minuti. Lasciare raffreddare, tagliare a quadrotti e servire.

Il Libro di Alta Cucina

I quadrotti magici è una ricetta davvero semplice tratta dal libro “Cosa cucinare quando non sai cosa cucinare”, il primo libro di Al.ta Cucina, la community verticale di food che porta nel mondo la cucina italiana come mediatech company, e nasce proprio per soddisfare sia le esigenze dei cuochi sopraffini sia quelle di chi, di cucina, non ci ha mai capito nulla. Questo ricettario inoltre, edito da Mondadori e in vendita dal 27 ottobre, prende vita dalle persone per le persone, perchè realizzato con la community social di Al.ta Cucina che vanta circa 4 milioni di utenti e racconta una storia tutta italiana in 101 ricette semplicissime e super golose.

Attualmente alla seconda ristampa, il libro presenta infatti preparazioni facili e alla portata di tutti: niente petali di rosa o fruste rotanti con manici d’avorio intarsiato, ma solo ingredienti e utensili presenti in una qualsiasi cucina italiana. Le ricette, sono scritte con la grande semplicità che ha reso celebre la comunicazione di Al.ta Cucina: presentano le foto degli ingredienti e in alcuni casi anche la videoricetta, facendo di questo libro il ricettario più intuitivo di sempre. Insomma, la lettura perfetta per darci dentro ai fornelli e scoprire che il lockdown può non essere così male se speso in modo creativo.