Quais passeios fazer nos Lençóis Maranhenses

Conforme falei no post anterior, continuarei a aventura pelos Lençóis Maranhenses. Os passeios turísticos podem se iniciar na cidade de Santo Amaro. Não fomos, mas adoraria ter parado na fábrica da Tiquira, a cachaça típica do Maranhão, que é extraída da mandioca e, em minha opinião, é fortíssima!



O detalhe mais importante é que a fábrica aproveita o bagaço da mandioca para fazer os copinhos descartáveis. Isto é fantástico e poderia ser visto com mais cuidado.



Nossa parada foi na cidade de Barreirinhas onde o turismo está organizado e preparado para atender o turista. Saiba que para a locomoção é preciso utilizar o transporte proposto, pois além não termos conhecimento do rio e da direção nas areias, alguns locais são preservados e somente os carros credenciados podem entrar.



Os passeios são:



Trekking: Fica a seu critério a quilometragem que deseja fazer. Ao todo são 270 km a percorrer. O guia local acompanha e orienta. A acomodação é em casas dos nativos e deve ser maravilhoso.



As lagoas: Estes passeios, sem dúvida, são os mais importantes, pois as lagoas ficam dentro das dunas. É preciso pegar a jardineira , atravessar o rio – que é tão tranquilo que chama Preguiça. Em nosso passeio, havia uma criança e um idoso.



É tudo muito tranquilo e é possível para todos, até os mais aventureiros.





Atins: Parar em Atins é fabuloso! O local com mar e rio, com sua paisagem que muda a cada minuto em função da maré, é fantástico.



Os horários dos passeios são marcados de acordo com a maré. Atins tem pousadas para todos os bolsos. Ficar hospedado em Atins é estar em um mundo totalmente à parte, ao lado de nativos, ao lado do rio e do mar e aos pés das dunas e lagoas. É possível alugar quadriciclos para alguns passeios e tem Wi-Fi.



Nosso almoço foi um pouco à frente. O prato tradicional da localidade é o camarão frito com farinha, feijão, arroz e salada. Provamos a cachaça envelhecida no coco e de sobremesa cocada. Seguimos para as dunas e para as lagoas. Conheço alguns desertos, mas com as areias branquinhas e finas. Este é o único com lagoa e é simplesmente lindo.











































































Caburé: Fica do outro lado de Atins. Para este passeio, pegamos uma voadeira, são barcos cobertos para até 10 pessoas ou privativo, mas fui em grupo.



Fizemos uma parada em Vassouras, onde há uma tenda para receber as pessoas com a possibilidade de ver macacos e é início dos pequenos lençóis. A areia é mais amarelada. Em Vassouras, começamos a ver as pás eólicas, que produzem grande quantidade de energia.



Seguindo viagem, passamos pelo Povoado de Mandacaru, um pequeno vilarejo que está muito bem organizado para receber turistas. Claro que dentro da vida que eles têm.



Descemos em pequeno porto e na entrada do vilarejo estava o bar com todos os produtos etílicos do Maranhão. Subindo uma das ruas e entrando à direita encontrei a rua do comércio, onde existem as lojinhas de artesanato, sorvetes e outros doces. Mais à frente, estava o farol Preguiça, de onde é possível ver o rio e as dunas.





Rio Preguiça: Subir ou descer o Rio Preguiça é fantástico: Águas limpas, rio calmo, mata ciliar abundante… Os mangues, as ilhas, as dunas… Uma riqueza que precisa ser preservada.



O passeio de boia cross pelo rio Formiga deve ser uma delicia. Não fiz em função das chuvas, mas indo após julho você não terá por que deixar de fazer.



Vassouras: Conhecer o povoado de Vassouras foi uma surpresa. Fomos de voadeira privativa, são barcos cobertos para 5 pessoas, pelo rio Preguiça. Passamos pela cidade de Barreirinhas e seguimos até o povoado de Vassouras. Lá ainda as famílias utilizavam o rio para lavar suas roupas, tomar banhos e lavar as louças.



Paramos na casa de uma família e tivemos um dia muito agradável. A família tem uma fábrica de farinha e está preparada para atender os turistas. Eles demonstram e ensinam o processo de fabricação com detalhe e paciência.



Depois da demonstração, fomos à casa da família. Ficamos horas na prosa. Foi lá que aprendi e tomei o tão famoso café com farinha que faz parte da alimentação local e é, basicamente, o café da manhã ou o lanche da tarde. Passeamos pelas ruas de areia do povoado que se espalha na área.





Passeio de voo panorâmico: Francamente, fiquei com muita vontade de fazer, pois imagino ser maravilhoso, mas não fiz.



Paro por aqui e no próximo post falarei sobre a gastronomia do Maranhão.

Vittorio Ferla