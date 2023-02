Quais são as causas mais comuns do mau hálito? Veja lista e saiba como tratar

Segundo especialista de Campinas, pessoas podem ter halitose e não saber; entenda

Divulgação: Human Odontologia

Por Human Odontologia, com Dr. Igor Issáo Eto

O mau hálito, também conhecido como halitose, é um problema comum que afeta muitas pessoas. Ele pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo problemas adquiridos, problemas digestivos, hábitos de higiene oral inadequados e dietas.

O cirurgião dentista Dr. Igor Issáo Eto, que atua em Campinas, explica que muitas vezes a pessoa não percebe o mau cheiro vindo da boca. Segundo ele, isso é chamado de adaptação sensorial, quando o cérebro “ignora” os odores constantes para evitar sobrecarregar os receptores olfativos e concentrar-se em odores mais importantes ou mudanças.

“Isso permite que o cérebro detecte odores perigosos ou importantes, como o cheiro de gás ou fumaça, mesmo em ambientes com outros odores presentes. Por isso muitas vezes a pessoa não sente seu próprio hálito”, afirma.

O especialista indica as principais causas do mau hálito. Veja abaixo:

Problemas dentais:

A placa bacteriana é a principal causa de mau hálito. Se não for removida, ela se acumula nos dentes e na língua, produzindo odor diferente. A cárie dentária, as doenças gengivais e as infecções dentárias também podem causar mau hálito.

Hábitos alimentares:

A alimentação pode afetar o odor da boca. Alimentos como cebola, alho e alimentos picantes podem causar mau hálito temporário, enquanto fumar e o uso de drogas podem causar mau hálito crônico.

Problemas digestivos:

O mau hálito pode ser causado por problemas no trato gastrointestinal, como refluxo gástrico e doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).

Desidratação:

A falta de água no corpo pode causar uma produção insuficiente de saliva, levando ao aparecimento de bactérias e ao mau hálito.

Hábitos de higiene bucal inadequados:

Escovar os dentes e usar fio dental regularmente é importante para remover a placa bacteriana e prevenir o mau hálito. No entanto, se esses hábitos não são seguidos, o mau hálito pode ocorrer.

Condições médicas:

Algumas doenças, como diabetes, doenças hepáticas e respiratórias, podem causar mau hálito.

Medicamentos:

Certos medicamentos podem causar alterações na saliva e no fluxo de ar, causando mau hálito.

Dietas restritivas:

Depois de trocar uma típica dieta rica em carboidratos por uma que privilegia o consumo de gorduras e proteínas, seu corpo entra em estado de cetose. Que é um processo em que o corpo começa a queimar gordura para produzir energia, já que as reservas de glicose (a fonte de energia preferida do organismo) não estão prontamente disponíveis.

No estado de cetose, o corpo converte as células de gordura em três tipos de cetonas, que são subprodutos de gordura. Uma dessas cetonas, chamada acetona, é essencialmente inutilizável para as reservas de energia do organismo. Portanto, é eliminada através da urina e dos pulmões. É a acetona que confere ao hálito o cheiro característico de “cetose”, que pode ser comparado a um aroma excessivamente doce e frutado.

Halitose matinal:

Ocorre devido à diminuição do fluxo salivar durante o sono: existe um fluxo mínimo de saliva durante o sono. Assim, ocorre putrefação de células epiteliais esfoliadas que permanecem retidas durante esse período ocasionando um odor desagradável, o qual desaparece após a higienização oral pela manhã, restabelecendo o fluxo salivar aos valores normais.

Próteses desadaptadas: elas podem contribuir para o mau hálito. Isso pode ocorrer porque as próteses dentárias mal ajustadas podem acumular placa bacteriana e resíduos alimentares, o que pode causar odor residual. Além disso, as próteses podem ferir a gengiva e causar complicações, o que também pode levar ao mau hálito.

É importante que as próteses dentárias sejam ajustadas regularmente por um dentista para garantir que sejam confortáveis e estreitamente adaptadas. Além disso, é essencial manter uma boa higiene bucal, incluindo escovar as próteses diariamente e limpar as gengivas e a língua.

Se você suspeitar que suas próteses estão confiantes para o seu mau hálito, é importante consultar o seu dentista para avaliar e ajustar suas próteses, caso necessário.

Tratamento

Dr. Igor completa que o mau hálito pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo problemas adquiridos, hábitos alimentares, problemas digestivos, desidratação, hábitos de higiene oral inadequados, condições médicas e medicamentosas.

“É importante consultar um dentista ou médico se o mau hálito persistir para identificar e tratar uma causa subjacente. Como existem diversas causa para mau hálito, existem diversos tratamentos, e em algumas vezes precisa de outros profissionais além do dentista. Por exemplo se uma halitose for diagnosticada por cauda de doença periodontal, é preciso iniciar um tratamento urgente para periodontite. Se a causa for por exemplo cáries dentaria, precisamos fazer a adequação com restaurações ou coroas”, pontua.

