Qual a melhor dieta para você?

Começo nossa conversa de hoje com a questão: Existe melhor dieta? Essa é uma pergunta que, por incrível que pareça, tem uma resposta simples: sim, aquela que te faz bem, te ajuda a cuidar da saúde e emagrecer de forma saudável e fácil de dar seguimento. Não existem MILAGRES NUTRICIONAIS! E como saber qual tipo de dieta preciso seguir para ter esses efeitos citados? Com a orientação de um profissional que irá avaliar:- Sua individualidade bioquímica, que incluem necessidades nutricionais específicas, carga genética e estilo de vida;- Seus costumes e valores em relação à comida;- Sua rotina diária;- Suas vontades e desejos.Mas o que é, afinal, a individualidade bioquímica? Por que a dieta do meu amigo (a) pode não dar resultados para mim iguais ao dele (a)? É caracterizada como uma rede complexa de interações que controla a forma como o seu organismo utilizará as vitaminas, minerais, gorduras, carboidratos, aminoácidos, calorias para todas as funções fisiológicas. Quando a individualidade bioquímica é respeitada, o corpo recebe as quantidades específicas de nutrientes que ele necessita para seu adequado funcionamento.

Quais os tipos de dieta mais realizadas atualmente?- Dieta dos pontos: nesta dieta, os alimentos são enumerados por quantidades de pontos e, de acordo com a altura, avalia-se a quantidade diária de pontos. Alguns alimentos considerados pouco nutritivos, como produtos diet e light, as vezes apresentam pontuação ZERO e por isso, as pessoas acabam exagerando seu consumo, o que pode ser prejudicial. – Dieta Low Carb: muito seguida atualmente, a dieta low carb é caracterizada pela restrição de carboidratosao longo do dia, aumentando-se o consumo de proteínas e de gorduras. É preciso ter cuidado com os tipos de gorduras atribuídas à alimentação, afinal, um a dieta low carb é mais do que apenas diminuir a ingestão de carboidratos, é preciso substituir por alimentos nutritivos.- Dieta Detox: segundo as características da dieta, para detoxificar o corpo, é preciso passar alguns dias ou até uma semana consumindo apenas sucos e sopas preparados com frutas, legumes e verduras que apresenta propriedades diuréticas. A quantidade de calorias é reduzida, porém é preciso ter muito cuidado com restrições alimentares severas que possam provocar deficiências nutricionais.- Dieta do Mediterrâneo: o cardápio mediterrâneo se caracteriza pelo consumo de frutas, hortaliças, cereais, leguminosas (grão-de-bico, lentilha), oleaginosas (amêndoas, azeitonas, nozes), peixes, leite e derivados (iogurte, queijos), vinho, azeite de oliva e uma grande variedade de ervas e especiais. Eu, particularmente, acredito ser uma dieta com alta densidade nutritiva, ampla variedade de alimentos e equilíbrio nutricional.

Respeite o seu organismo e não faça dietas mirabolantes e restritivas, procure sempre um profissional capacitado para adequação da sua rotina alimentar de forma segura, prazerosa e nutricionalmente completa!

pappa2200