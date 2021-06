QUAL È IL TUO PUNTEGGIO VH SU FACEBOOK? LE NUOVE FRONTIERE DELLA CENSURA

Il 24 maggio 2021, Project Veritas ha rilasciato un’intervista video 1 con due informatori interni di Facebook – un tecnico del data center e un ingegnere della struttura del data center – che si sono fatti avanti con documenti interni che mostrano come la piattaforma di social media sta sopprimendo i fatti scientifici e medici nel nome della lotta all’”esitazione vaccinale”. Facebook ha recentemente lanciato un beta test progettato per censurare le informazioni negative sui vaccini, indipendentemente dalla loro veridicità, con l’obiettivo di avviare questo programma di censura in tutte le nazioni, nel maggior numero di lingue possibile. I documenti dimostrano che Facebook sta lavorando per conto di Big Pharma e in coordinamento con i Centri statunitensi per il controllo delle malattie e l’Organizzazione mondiale della sanità per proteggere e promulgare la falsa narrativa secondo cui i vaccini COVID-19 sono sicuri ed efficaci per tutti. La piattaforma nasconde persino dei post in cui le persone che “diligentemente” hanno ricevuto l’iniezione parlano degli effetti negativi.

Retrocessione dei commento sull’esitazione verso i vaccini

Secondo i documenti interni, Facebook sta testando un nuovo algoritmo che classifica gli utenti che pubblicano informazioni contronarrative sui vaccini in livelli di “esitazione al vaccino” (VH). Agli utenti viene segretamente assegnato un “punteggio VH” che determina se i loro post e commenti verranno rimossi, retrocessi o lasciati soli, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente accurati. Secondo Project Veritas: 2

“L’insider … ha rivelato che il gigante della tecnologia stava eseguendo il ‘test’ sull’1,5% dei suoi 3,8 miliardi di utenti, concentrandosi sulle sezioni dei commenti su ‘pagine sanitarie autorevoli’. “Stanno cercando di controllare questo contenuto prima ancora che arrivi sulla tua pagina, prima ancora che tu lo veda”, l’insider [ha detto] …

L’obiettivo dichiarato di questa funzione è di “ridurre drasticamente l’esposizione degli utenti” ai commenti di VH. Un altro obiettivo del programma è quello di forzare una ‘diminuzione di altri impegni dei commenti di VH, inclusi creazione, Mi piace, rapporti [e] risposte’”.

Sistema di valutazione a due livelli per il contenuto dei vaccini

Il contenuto dei post sul vaccino è valutato in base alla sua capacità percepita di “scoraggiare la vaccinazione in determinati contesti, contribuendo così all’esitazione o al rifiuto del vaccino “. Secondo un documento “Borderline Vaccine Framework”, il contenuto dei post sul vaccino è “a livelli … da potenziali danni e da quanto contesto è necessario per valutare il danno”. Le valutazioni sono divise in tre livelli principali: 3

Scoraggiamento esplicito della vaccinazione contro il COVID Allarmismo, critica Scoraggiamento indiretto del vaccino – Ciò include congratularsi con le persone che hanno rifiutato il vaccino, “storie scioccanti” che possono dissuadere le persone dall’ottenere il vaccino, promuovere alternative alla vaccinazione o “suggerire che l’immunità naturale è migliore rispetto a ottenere il vaccino.

A seconda di dove il tuo commento rientra in questi livelli, il tuo post o commento verrà rimosso o “declassato” a vari livelli. Come notato dal giornalista investigativo e fondatore di Project Veritas, James O’Keefe, in un’intervista a Fox News: 4

“La cosa notevole di questi documenti privati… è che ‘Tier 2’ [violazione] dice che anche se i fatti sono veri… sarai preso di mira e retrocesso – i tuoi commenti saranno presi di mira e retrocessi”.

Sebbene non sia chiaro chi abbia approvato questo beta test, gli autori elencati del programma “demansionamento dei commenti sull’esitazione del vaccino” sono l’ingegnere software senior Joo Ho Yeo; 5 data scientist Nick Gibian 6 che, secondo LinkedIn, si occupa di disinformazione sanitaria e molestie civiche; l’ingegnere informatico Hendrick Townley, che afferma che i suoi interessi principali sono “sfruttare la tecnologia e la comprensione tecnica per rafforzare le nostre istituzioni democratiche e risolvere problemi politici urgenti”; 7 machine learning e data scientist Amit Bahl; 8 e il product manager Matt Gilles. 9

Una nuova forma di bando ombra

La strategia di retrocessione dei commenti attualmente in fase di beta test è molto simile al divieto ombra, in cui un utente è stato segretamente bandito – il che significa che nessuno dei suoi follower può effettivamente vedere i suoi post – eppure continuano a postare perché non sono consapevoli che il contenuto non sarà diffuso. Documenti interni rivelano che questa strategia di soppressione sta attualmente riducendo i commenti “esitanti sui vaccini” del 42,5% nel gruppo di test. Con questo sistema di soppressione delle informazioni a due livelli, non avrai idea se i tuoi post o commenti vengono soppressi e non possono essere visti da altri utenti e in che misura il tuo post o commento viene soppresso. In generale, tuttavia, i documenti interni rivelano che questa strategia di soppressione sta attualmente riducendo i commenti “esititanti sui vaccini” del 42,5% all’interno del gruppo di test.

Facebook sta attivamente sopprimendo la scienza salvavita

Ora, un esempio di commento “titubante sui vaccini” non è solo “Non so se voglio il vaccino”. Include anche commenti come “Ho visto uno studio che diceva che qualcuno è morto dopo aver ricevuto il vaccino” ed esperienze personali come “Un dolore lancinante dopo il mio secondo vaccino! Trema così forte, quasi fino alle convulsioni”. Facebook sta persino censurando e mettendo etichette di “notizie false” sui dati ottenuti direttamente dal Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), che è gestito congiuntamente dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Questo nonostante abbia una politica pubblica per “rimuovere contenuti che ripetono … false informazioni sulla salute … che sono ampiamente smentite dalle principali organizzazioni sanitarie come l’Organizzazione mondiale della sanità e il CDC”. Lo giustificano affermando che i dati VAERS e altri risultati dello studio non possono essere comunicati a meno che non venga fornito un “contesto completo”. Ma come notato dall’informatore, questo è un termine altamente ambiguo. Che cos’è il contesto completo? Devi pubblicare un intero studio affinché sia ​​contestuale? In ultima analisi, è chiaro che Facebook sta attivamente sopprimendo e censurando la scienza, i fatti medici e le esperienze personali di prima mano e, così facendo, stanno mettendo il mondo intero in pericolo. Sopprimendo le informazioni cruciali sui rischi del siero genico stanno eliminando ogni possibilità di consenso informato perché è impossibile comprendere i rischi. Stanno promuovendo l’ignoranza che può, e credo fermamente, uccidere letteralmente molti dei loro utenti. E, poiché Facebook ammette apertamente di coordinare la sua censura con il CDC e l’OMS, lo stesso si può probabilmente dire per entrambe queste organizzazioni. Come uno degli informatori dice a O’Keefe:

“[Zuckerberg vuole] costruire una comunità in cui tutti rispettino, non dove le persone possano avere un discorso aperto e un dialogo sulle decisioni più personali, private e intime. La narrativa è ottenere il vaccino, il vaccino è buono per te, tutti dovrebbe ottenerlo. Se non lo fai, sarai indicato come un nemico della società. “

Facebook è passato da Digital Town Square a Digital Jail

Il secondo informatore, un ingegnere di una struttura di data center, afferma che Facebook ora “proibisce alle persone di avere un dialogo aperto su questioni che riguardano la loro sicurezza personale”. Paragona la piattaforma a un partner violento che non consente al coniuge di parlare con amici e familiari di ciò che accade dietro le porte chiuse. Ironia della sorte, il video trapelato dallo stesso informatore mostra il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, a metà luglio 2020, che esprime la propria esitazione sul vaccino durante una videoconferenza.

Come notato da O’Keefe, le stesse parole di Zuckerberg violerebbero ora la politica pubblica e le regole di espressione della sua azienda.

CHD fa causa a Facebook per la censura

Nelle notizie correlate, Children’s Health Defense (CHD) ha fatto causa a Facebook nell’agosto 2020, accusando la società, il suo CEO, Zuckerberg e diverse organizzazioni di controllo dei fatti di “censurare post veritieri sulla salute pubblica e di aver travisato e diffamato in modo fraudolento l’organizzazione sanitaria dei bambini”. 10 Come riportato da The Defender, 25 maggio 2021: 11

“La denuncia 12 sostiene che Facebook ha “conflitti insidiosi” con l’industria farmaceutica e le agenzie sanitarie e dettaglia le accuse fattuali riguardanti il ​​CDC, la Fondazione CDC e le ampie relazioni e collaborazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con Facebook e Zuckerberg, mettendo in discussione la collaborazione di Facebook con il governo in una campagna di censura.

Facebook censura la pagina di CHD, prendendo di mira informazioni fattuali su vaccini, 5G e agenzie di sanità pubblica. Il 10 febbraio, Instagram, di proprietà di Facebook, ha deplatformato il presidente di CHD Robert F.Kennedy, Jr. senza preavviso o spiegazione.

Gli avvocati per la difesa della salute dei bambini sono in attesa della sentenza del giudice Susan Illston dopo che gli imputati hanno presentato una mozione per l’archiviazione nella causa CHD relativa a censura sponsorizzata dal governo, falso disprezzo e frode telematica”.

Il governatore della Florida firma una legge per reprimere la censura

Sembra che l’azione legale possa essere l’unico modo per frenare la censura che è andata fuori controllo e la Florida sta aprendo la strada con una nuova legislazione, SB 7072, 13 per ritenere le società di social media responsabili della loro censura . Come riportato da NBC News, 24 maggio 2021: 14

“Il governatore della Florida Ron DeSantis … ha detto che il disegno di legge … reprime … la ‘censura’ dei social media salvaguardando la capacità dei florida di accedere alle piattaforme dei social media. ‘Una delle loro principali missioni sembra essere quella di sopprimere le idee che sono scomode per la narrativa o con cui personalmente non sono d’accordo”, ha detto DeSantis …

DeSantis … e altri hanno accusato le società di social media di censurare il pensiero conservatore rimuovendo i post o utilizzando algoritmi che riducono la visibilità dei post …

Il disegno di legge prevede anche pesanti sanzioni pecuniarie contro le piattaforme di social media che sospendono gli account dei candidati politici. Il disegno di legge multerà le aziende di $ 250.000 al giorno per averlo fatto …

Il procuratore generale della Florida può intentare un’azione legale contro le società tecnologiche che violano la legge, ai sensi del Florida’s Unfair and Deceptive Trade Practices Act, e le piattaforme di social media che hanno violato la legge antitrust non potranno contrattare con qualsiasi entità pubblica, ha detto DeSantis “.

Il disegno di legge consente inoltre agli utenti privati ​​di citare in giudizio per determinate violazioni, con danni legali fino a $ 100.000 per reclamo dimostrato o danni effettivi, oltre a danni punitivi “se sono presenti fattori aggravanti”. 15

Facebook danneggia gli utenti anche in altri modi

Come dettagliato in “Il professore di Harvard espone il capitalismo di sorveglianza “, che presenta un’intervista con Shoshana Zuboff, autrice del libro “The Age of Surveillance Capitalism”, le piattaforme di social media gratuite non sono gratuite. Paghi con i tuoi dati personali. Quindi, non solo Facebook e altre società di social media stanno sopprimendo la tua libertà di parola, spesso su richiesta di funzionari governativi, il che è illegale, ma stanno anche rubando i tuoi dati personali e li usano per controllarti e manipolarti. La loro funzione principale non è in realtà quella di permetterti di comunicare con gli altri. La loro funzione principale è la sorveglianza, la raccolta dei dati e l’ingegneria sociale. In altre parole, tu sei la merce, non il contrario. Hanno bisogno di te molto più di quanto tu abbia bisogno di loro. Aziende come Facebook, Google e terze parti di ogni tipo hanno il potere, e usano quel potere, per prendere di mira i tuoi demoni interiori personali, per innescarti e per approfittare di te quando sei più vulnerabile per invogliarti all’azione che li serve, commercialmente o politicamente. La tua intera esistenza – anche i tuoi mutevoli stati d’animo, decifrati dal software di riconoscimento facciale – è diventata una fonte di entrate per le entità aziendali mentre vieni abilmente manovrato per fare (e in genere acquistare) o pensare qualcosa che potresti non aver fatto, comprato o pensato altrimenti. I massicci esperimenti di Facebook, in cui hanno usato segnali subliminali per vedere se potevano rendere le persone più felici o più tristi e influenzare il comportamento del mondo reale offline, hanno dimostrato che, manipolando il linguaggio e inserendo segnali subliminali nel contesto online, possono cambiare il mondo reale, il comportamento e le emozioni del mondo e che questi metodi e poteri possono essere esercitati “aggirando la consapevolezza dell’utente”. Altre tecnologie, come i sistemi di sicurezza digitale, utilizzano microfoni nascosti per spiare le tue conversazioni private. Tutti questi flussi di dati, da telefoni cellulari, computer, elettrodomestici “intelligenti” e videocamere nelle aree pubbliche, si aggiungono a capacità di modellazione predittiva in continua espansione che, in definitiva, vengono utilizzate per controllarti e manipolarti.

Abbiamo bisogno di nuove leggi

Il motivo per cui siamo in questa situazione inquietante è perché non ci sono leggi in vigore per limitare questo nuovo tipo di capitalismo della sorveglianza. In effetti, l’unico motivo per cui è riuscita a prosperare negli ultimi 20 anni è perché non c’è stata alcuna legge contro di essa, principalmente perché non è mai esistita in precedenza. Google e Facebook erano gli unici a sapere cosa stavano facendo. La rete di sorveglianza è cresciuta nell’ombra, all’insaputa del pubblico o dei legislatori. La buona notizia è che non è troppo tardi per riprenderci sia la nostra privacy – sia la nostra libertà di parola online – ma abbiamo bisogno di una legislazione che affronti la realtà dell’intera ampiezza e profondità di questi sistemi. Come notato da Zuboff: 16

“La scelta di trasformare in dati qualsiasi aspetto della propria vita deve appartenere agli individui in virtù dei loro diritti in una società democratica. Ciò significa, ad esempio, che le aziende non possono rivendicare il diritto alla tua faccia, o utilizzare la tua faccia come materia prima gratuita per l’analisi, o possedere e vendere qualsiasi prodotto computazionale derivato dal tuo viso …

Tutto ciò che è stato creato dagli umani può essere disfatto dagli umani. Il capitalismo della sorveglianza è giovane, appena vent’anni di sviluppo, ma la democrazia è vecchia, radicata in generazioni di speranza e competizione.

I capitalisti della sorveglianza sono ricchi e potenti, ma non sono invulnerabili. Hanno un tallone d’Achille: la paura. Temono i legislatori che non li temono. Temono i cittadini che chiedono una nuova strada da percorrere mentre insistono su nuove risposte a vecchie domande: chi lo saprà? Chi deciderà chi lo sa? Chi deciderà chi decide? Chi scriverà la musica e chi ballerà? “

Come proteggere la tua privacy online

Anche se non c’è dubbio che abbiamo bisogno di un quadro legislativo completamente nuovo per ridurre il capitalismo di sorveglianza e la censura allo stesso modo, nel frattempo, ci sono modi in cui puoi proteggere la tua privacy online e limitare il “surplus di dati comportamentali” raccolti su di te. (Per il momento, non c’è molto che puoi fare contro la censura online, a parte incoraggiare i legislatori statali ad affrontarla, come ha appena iniziato a fare la Florida.) Per proteggere la tua privacy, prendi in considerazione i seguenti passaggi: 17

Abbandona Facebook, Twitter e altre piattaforme di social media che sottraggono i tuoi dati personali e censurano i contenuti — Oggi, ci sono alternative libere che non fanno nessuna di queste cose. Usa una rete privata virtuale (VPN) per mascherare la vera identità del tuo computer. Non utilizzare Gmail, poiché ogni email che scrivi viene archiviata in modo permanente. Diventa parte del tuo profilo e viene utilizzato per costruire modelli digitali di te, che consentono loro di fare previsioni sulla tua linea di pensiero e su ogni desiderio.Anche molti altri sistemi di posta elettronica precedenti come AOL e Yahoo vengono utilizzati come piattaforme di sorveglianza allo stesso modo di Gmail. ProtonMail.com, che utilizza la crittografia end-to-end, è un’ottima alternativa e l’account di base è gratuito. Non utilizzare il browser Chrome di Google, poiché tutto ciò che fai è sorvegliato, comprese le sequenze di tasti e ogni pagina web che hai visitato. Brave è un’ottima alternativa che prende sul serio la privacy.Brave è anche più veloce di Chrome e sopprime gli annunci. È basato su Chromium, la stessa infrastruttura software su cui si basa Chrome, quindi puoi trasferire facilmente le tue estensioni, i preferiti e i segnalibri. Non utilizzare Google come motore di ricerca o qualsiasi estensione di Google, come Bing o Yahoo, che attingono entrambi i risultati di ricerca da Google. Lo stesso vale per l’assistente personale dell’iPhone Siri, che trae tutte le sue risposte da Google.I motori di ricerca alternativi includono SwissCows, DuckDuckGo e Qwant. Evita StartPage, poiché è stata acquistata da una società di marketing online aggressiva che, come Google, dipende dalla sorveglianza. Non utilizzare un cellulare Android, poiché ascoltano e registrano sempre le tue conversazioni. Non utilizzare i dispositivi Google Home: questi dispositivi registrano tutto ciò che accade in casa, sia il parlato che i suoni, come lavarsi i denti e l’acqua bollente, anche quando sembrano inattivi, e inviano tali informazioni a Google. Svuota regolarmente la cache e i cookie. Non utilizzare Fitbit, poiché è stato acquisito da Google e fornirà loro tutte le informazioni fisiologiche e i livelli di attività, oltre a tutto ciò che Google ha già su di te.

L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve finanziamenti e si mantiene sulle sue gambe. La continua censura, blocchi delle pubblicità ad intermittenza uniti agli ultimi attacchi informatici non ci permettono di essere completamente autosufficienti.

SOSTIENI DATABASE ITALIA