qual-o-impacto-da-energia-solar-nas-cadeias-produtivas?

Com crescimento exponencial, a geração de energia a partir da fonte solar impacta positivamente em todo seu ciclo de produção Um dos países com maior potencial de geração de energia fotovoltaica do mundo, segundo dados do Ministério da Economia, o Brasil apresenta potencial de crescimento desse mercado e tende a figurar um dos 10 maiores mercados mundiais nos próximos anos. Ainda, segundo dados do governo, o país vem desenvolvendo programas e ações, como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS) a fim de fomentar a utilização de novas fontes renováveis, como a solar, com incentivos fiscais federais para atrair novos investimentos.

Os impactos positivos da utilização do sistema de energia solar fotovoltaico são inúmeros. Além dos benefícios ambientais, existem os impactos em âmbitos econômicos e sociais. Em termos gerais, a fonte energética solar contribui para redução de emissão de gases, movimenta o setor econômico com diversificação setorial e gera empregos. Para isso, é necessário entender como funciona esse ciclo produtivo no Brasil e quais impactos diretos ele pode gerar.

Ciclo produtivo

De acordo com estudo divulgado no site da Absolar, a cadeia produtiva do setor é dividida entre Fabricação (Upstream) e Aplicação (Downstream). A primeira é referente ao processamento de matérias primas, fabricação de módulos, controladores de carga, sistemas e componentes elétricos e os inversores. Já a segunda se refere aos serviços prestados dentro da indústria fotovoltaica, como engenharia, instalação, operação e manutenção, administração e até a reciclagem.

Todo este ciclo gera impactos em todas as esferas das cadeias produtivas, sendo uma das mais expressivas a geração de empregos, movimentando a economia e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente.

Geração de empregos

Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), em relatório gerado junto com órgãos do governo, como Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços dentre outros, a energia solar fotovoltaica é responsável por gerar empregos renováveis em todo mundo, sendo de 25 a 30 empregos diretos para cada MW instalado ao ano. A maior componente de geração de empregos dentro da cadeia produtiva, no Brasil, está relacionada às atividades de Instalação e à área de Projetos.

De acordo com estudo sobre a mão de obra na cadeia produtiva do setor solar brasileiro, realizado em parceria com a Deutsche Zusammenarbeit (GIZ), majoritariamente, os módulos fotovoltaicos no Brasil são compostos por produtos importados, portanto, os empregos criados nas atividades de Fabricação é ainda são pequenos. Já o mercado de produção de estruturas (cadeia do alumínio e aço galvanizado) é relevante e representa boa parcela de geração de empregos nacionais. Atualmente, as atividades de Aplicação da cadeia produtiva, que vimos acima, no Brasil, são realizadas por mão de obra nacional e, portanto, representam a maior parte dos empregos gerados atualmente.

Ainda de acordo com dados do estudo, a energia solar fotovoltaica empregou em 2019 mais de 3,8 milhões de pessoas, colocando o Brasil em 8º lugar no ranking dos países que mais empregam nesse setor no ano em que foi realizada a pesquisa. A previsão é de crescimento exponencial desse mercado, só em 2023, por exemplo, segundo a Exame, a fonte solar fotovoltaica deve gerar mais de 300 mil novos empregos.

Impacto ambiental

Outro impacto relevante da energia solar nas cadeias produtivas, é o impacto ambiental. No Brasil, a maior fonte de matriz elétrica é proveniente das hidrelétricas, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética, empresa que presta serviços ao Ministério de Minas e Energia. Essas usinas podem causar impactos ambientais negativos, já que demandam enorme quantidade de água represada para que as turbinas produzam energia elétrica. Com o uso da energia solar fotovoltaica esses impactos são reduzidos significativamente.

“Sendo uma energia limpa e renovável, a energia solar não libera gases na atmosfera, não polui rios e mares e nem o solo, não interferindo portanto no aquecimento global, pauta tão importante atualmente. Além disso, os painéis fotovoltaicos exigem pouco espaço e podem ser modulados de acordo com a área disponível, não gerando ruídos e sendo acessíveis para imóveis e empreendimentos de todos os portes”, afirma Robert Fischer, diretor da Topsun Energia Solar, empresa referência no segmento.

Ao final de sua vida útil, as placas solares ainda podem ser recicladas, sendo suas matérias primas reaproveitadas para produção de novos módulos e o descarte de seus materiais realizado de forma consciente para não poluir aterros sanitários. Saiba mais sobre a reciclagem dos painéis solares aqui.

